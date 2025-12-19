Comércio de Ji-Paraná inicia novo ciclo com posse da diretoria da CDL

Publicada em 19/12/2025 às 15h29
Evento reuniu lideranças empresariais e contou com a presença do presidente da FCDL/RO, Darci Cerutti
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ji-Paraná empossou sua nova diretoria na noite da última quarta-feira (17). O empresário Gederson Vigatti assumiu a presidência da entidade para o triênio 2026–2028, em uma cerimônia que reuniu lideranças empresariais e representantes de instituições parceiras do setor produtivo.
O evento contou com a presença do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Rondônia (FCDL/RO) e do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, que destacou a relevância histórica da CDL de Ji-Paraná para o fortalecimento do comércio local e regional.
Em seu pronunciamento, Cerutti relembrou que a CDL de Ji-Paraná está entre as primeiras entidades do gênero criadas no estado, ainda na década de 1970, durante o processo de interiorização do movimento lojista em Rondônia. Segundo ele, a iniciativa começou por Vilhena e, na sequência, avançou para a região central do estado, impulsionando a organização do setor em Ji-Paraná.
“São entidades tão importantes que antecedem, inclusive, a própria emancipação política de muitos municípios. É uma honra estar aqui, quase 50 anos depois, prestigiando a posse de uma nova diretoria da CDL de Ji-Paraná, formada por jovens empreendedores, pujantes, que darão continuidade a um trabalho construído por muitas mãos ao longo da história”, ressaltou Cerutti.
Gederson Vigatti assume o comando da entidade em substituição ao empresário Elias Pereira, que presidiu a CDL de Ji-Paraná por dois mandatos consecutivos, entre 2020 e 2025. Em seu discurso de despedida, Elias destacou o trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos seis anos e agradeceu o apoio recebido durante sua gestão.
“Vejo aqui amigos, parceiros e uma equipe extremamente qualificada, que ajudou a elevar o nome da CDL de Ji-Paraná nesse período. Saio com o sentimento de dever cumprido, certo de que dei o meu melhor e confiante de que muitas conquistas ainda virão com essa nova equipe que assume a entidade”, afirmou.
A solenidade reforçou o papel da CDL como uma das principais representantes do comércio local, atuando de forma integrada com empresários, instituições e parceiros estratégicos no desenvolvimento econômico de Ji-Paraná.
