Com foco no campo, governo de Rondônia forma 98 técnicos para fortalecer o agronegócio estadual

Publicada em 23/12/2025 às 15h58
O agronegócio é um terreno fértil de oportunidades para jovens do estado em início de carreira com foco no campo. O governo de Rondônia realizou segunda-feira (22), mais uma formatura de cursos técnicos de nível médio voltados ao agro ofertados pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). A solenidade aconteceu na unidade executora da instituição em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural (Centec) Abaitará, onde os 98 formandos frequentaram as aulas.
A formatura foi dos seguintes cursos:
Técnico em Agronegócio
Técnico em Zootecnia
Técnico em Agropecuária
Técnico em Agroecologia
O curso técnico de nível médio é uma formação profissionalizante que prepara o estudante para o mercado de trabalho, combinando teoria e prática, podendo ser realizado em três modalidades:
Integrada (simultaneamente com o Ensino Médio, na mesma escola)
Concomitante (ao mesmo tempo, em escolas diferentes)
Subsequente (após a conclusão do Ensino Médio)
Cerimônia contou com as presenças de autoridades e representantes da comunidade escolar
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação de novos técnicos agrícolas reforça as medidas adotadas pela gestão estadual com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio.
“A qualificação da mão de obra é fundamental no fortalecimento desse segmento econômico no nosso estado que se destaca cada vez mais no cenário nacional, inclusive pela promoção da Rondônia Rural Show Internacional, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil”, evidenciou.
EMPRESA FAMILIAR
Essa força que vem do campo está movendo jovens para ocupações voltadas ao agronegócio. João Victor dos Santos Facci,18, que mora em União Bandeirantes, distrito de Porto Velho, decidiu fazer o Curso Técnico em Agropecuária para atuar na empresa de crédito rural da sua família. “Agora formado, eu vou ocupar o cargo de gerente operacional do negócio familiar que tem escritórios, em Vista Alegre do Abunã, Extrema, União Bandeirantes, Seringueiras, Alto Alegre e Nova Dimensão”, comemorou o formando.
No seu discurso de saudação aos recém-formados, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, enalteceu a dedicação da comunidade escolar do Centec Abaitará. “A equipe que atua nessa escola está realizando um trabalho de excelência que é uma referência na região no que tange a capacitação de mão de obra para o agronegócio, enquanto os nossos estudantes são exemplos de muita dedicação fazendo jus aos investimentos que o governo de Rondônia está fazendo em melhorias da educação profissional”, reconheceu.
