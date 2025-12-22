Produção

Capacitações e concursos fortaleceram a cadeia produtiva do Cacau em 2025

Produtores e instituições parceiras, Sebrae em Rondônia, Sicoob Centro e Al-Invest Verde contam com o apoio da CacauRon, Prime House e Rondônia Cacau no fortalecimento da cadeia produtiva. Fotos: Tiago Freitas.