Capacitações e concursos fortaleceram a cadeia produtiva do Cacau em 2025

Com apoio do AL Invest projetos impulsionam produtores de cacau em Rondônia com qualificações técnicas, em inovação e oportunidades de mercado
A cadeia produtiva do cacau em Rondônia ganhou novo impulso ao longo deste ano de 2025 com uma série de capacitações, consultorias e concursos regionais realizados pelo Sebrae em Rondônia. As ações fazem parte do projeto AL Invest Verde e têm como foco aumentar a competitividade dos produtores, promover boas práticas agrícolas e ampliar o acesso a novos mercados.
A iniciativa contou com a participação do Sebrae em Rondônia, Sicoob Centro e Al-Invest Verde, além do apoio institucional da CacauRon, Prime House e Rondônia Cacau. A união dessas entidades reforça o compromisso coletivo de fortalecer o setor e ampliar as oportunidades de negócios para pequenos empreendedores locais.
Os treinamentos abordaram manejo sustentável, organização produtiva e melhoria da qualidade do fruto, permitindo que agricultores familiares aperfeiçoassem suas técnicas e diversificassem suas estratégias de comercialização. Os concursos e avaliações técnicas também contribuíram para ampliar a visibilidade do cacau rondoniense, destacando a qualidade e o potencial do produto local.
Em 2025, Rondônia também se destacou nacionalmente ao sediar, pela primeira vez, a 7ª edição do Concurso Nacional de Cacau Especial do Brasil, realizado em Cacoal com apoio do Sebrae. O evento reuniu cerca de 500 participantes e consolidou a Amazônia como referência na produção de cacau de alta qualidade.
Seis produtores de Rondônia ficaram entre os 20 finalistas, reafirmando o avanço técnico da região. O estado voltou ao pódio com o 1º e o 3º lugares na categoria Varietal, reforçando sua presença crescente no mercado de cacau premium.
O Analista do Sebrae em Rondônia e Coordenador do Al-Invest Verde, Nilo Vasconcelos de Oliveira, ressaltou dois marcos significativos para o setor. “Dois avanços marcaram o setor este ano, e a conquista da Indicação Geográfica do cacau de Rondônia é um deles. Essa certificação fortalece nossa identidade e agrega valor ao produto. O Encontro do Chocolate entrega muito mais que sabor; entrega identidade, orgulho e desenvolvimento sustentável para o estado. Participar dessa construção coletiva é um privilégio”.
“Reunir entidades parceiras para apoiar os empreendedores rurais é fundamental. Isso ajuda a otimizar a produção, ampliar a competitividade e alcançar resultados cada vez melhores em toda a cadeia do cacau”, afirmou Marcileide Zirond, da unidade regional de Ji-Paraná do Sebrae.
Ao investir na qualificação e no fortalecimento do setor, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a geração de renda em Rondônia. As ações conectam os produtores às oportunidades que impulsionam crescimento e competitividade no mercado do cacau.
