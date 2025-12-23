Atividades educativas são promovidas durante evento em centro comercial de Porto Velho

Publicada em 23/12/2025 às 11h22
O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito, participou no domingo (21) do último Domingão da CDL de 2025, realizado na avenida 7 de Setembro, em Porto Velho. A iniciativa integrou a campanha “Calma, Vai de Boa”, que neste mês trabalha o tema “Hora de acalmar e refletir”, com foco na conscientização e na promoção de um trânsito mais seguro e humano.
Durante a ação, o público teve acesso a uma série de atividades educativas e interativas, especialmente voltadas para crianças e condutores. Entre elas, pintura em desenho, sequência lógica e dominó do trânsito, tabuleiro educativo, jogo da memória, roleta do trânsito, além do sorteio de uma bicicleta e um capacete nos períodos da manhã e da tarde. Também foram distribuídos cadernos de atividades do trânsito e prestadas orientações sobre os novos procedimentos da CNH no Brasil, reforçando comportamentos responsáveis no dia a dia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância de ações educativas contínuas. “Investir em educação para o trânsito é investir em vidas. Quando orientamos desde cedo e dialogamos com a população, construímos um ambiente mais seguro para todos”, afirmou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o alcance da iniciativa. “Este evento é um espaço estratégico para aproximar o Detran da comunidade. Levar informação de forma leve e acessível faz toda a diferença para mudar atitudes no trânsito”, pontuou.
Já o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad, enfatizou o caráter educativo das atividades. “Utilizamos jogos e dinâmicas para ensinar, principalmente as crianças, que o trânsito seguro começa com pequenas escolhas corretas. Elas aprendem brincando e levam esse conhecimento para a família”, explicou.
Ao todo, 707 condutores e crianças foram abordados nas ações realizadas durante os Domingões CDL nas avenidas Jatuarana, José Amador dos Reis e 7 de Setembro, demonstrando o alcance e a relevância das atividades promovidas pela autarquia.
O Detran-RO reforça que iniciativas como essa seguirão acontecendo em Porto Velho e em outras regiões do estado, com o objetivo de educar, sensibilizar e fortalecer uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito, lembrando que atitudes simples podem salvar vidas.
