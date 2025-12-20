Atendimento presencial do balcão gov.br nas unidades do Tudo Aqui em Porto Velho facilita acesso da população a serviços digitais

Publicada em 20/12/2025 às 11h01
Para ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online, o atendimento presencial do Balcão gov.br passou a ser oferecido nas unidades do Tudo Aqui Centro, e do Tudo Aqui IG Shopping, em Porto Velho. A iniciativa é realizada em parceria com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic).
O serviço é voltado especialmente para cidadãos que enfrentam dificuldades no uso de ferramentas digitais. No local, a população recebe orientação para criar ou recuperar a conta gov.br, além de apoio para acessar serviços públicos disponíveis nos portais governamentais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta do atendimento presencial do Balcão gov.br nas unidades do Tudo Aqui reforça o compromisso do governo do estado em promover a transformação digital e ampliar o acesso da população aos serviços públicos, utilizando a tecnologia como ferramenta de inclusão e melhoria do atendimento ao cidadão.
De acordo com a gerente de Transformação Digital da Setic, Sara Grécia, a atuação da Setic está voltada ao apoio técnico e à coordenação estratégica da iniciativa. “O Tudo Aqui funciona como um ponto de atendimento presencial, oferecendo suporte direto ao cidadão e garantindo que os serviços digitais sejam acessíveis, inclusive para quem tem mais dificuldade com a tecnologia”, destacou.
A iniciativa fortalece a política de desburocratização do governo estadual, amplia o acesso aos serviços digitais e contribui para uma experiência mais simples, eficiente e inclusiva para o cidadão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!