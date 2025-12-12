Anitta fala sobre fase espiritual e mudança de postura: “Me metia em tudo”

Publicada em 12/12/2025 às 14h48
A cantora Anitta, de 32 anos, comentou sobre a fase atual da sua vida, marcada por maior conexão com a espiritualidade e menor envolvimento em polêmicas. O assunto foi abordado durante uma live realizada nesta quinta-feira (11), na qual a artista falou abertamente sobre a mudança de comportamento diante da exposição pública.
Segundo Anitta, no passado ela costumava se posicionar com frequência sobre diferentes temas, o que gerava críticas de parte do público. A cantora relembrou que fãs diziam que ela tinha uma postura de “subcelebridade”, por se envolver em assuntos diversos e opinar constantemente.
“Eu estou mais tranquila, acho que nesse sentido foi muito bom, acho que meus fãs gostam, porque eles falavam que eu tinha um comportamento de ‘sub’, que eu me metia em tudo e falava tudo”, afirmou a artista durante a transmissão.
Na avaliação da cantora, a mudança foi consciente e estratégica. Hoje, ela afirma que prefere restringir suas manifestações públicas a temas que considera realmente relevantes. “Hoje em dia eu só me meto quando é para ajudar o meio ambiente, quando é alguma coisa importante, uma causa, aí eu vou lá e me meto. Quando não é, eu fico aqui, me recolho, está tudo ótimo”, disse.
Ainda de acordo com Anitta, essa postura mais comedida também contribuiu para fortalecer sua imagem artística. “Eu acho que isso até me posiciona melhor como cantora, como artista. Eu estou aqui para as coisas que realmente importam, isso foi uma mudança boa”, completou.
A live foi aberta ao lado de Max Tovar, apresentado como seu guru espiritual. Na ocasião, a cantora também falou sobre a publicação “Musculatura da Alma”, lançada por Tovar, que conta com prefácio assinado por ela.
