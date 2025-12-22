Adolescentes da Casa da Juventude da Prefeitura participam de passeio cultural no Rio Madeira

Publicada em 22/12/2025 às 11h29
No último sábado (20), adolescentes da unidade de acolhimento Casa da Juventude, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social Semias), da Prefeitura de Porto Velho, tiveram uma experiência inesquecível: um passeio no barco Nossa Senhora Aparecida, navegando pelas águas do Rio Madeira, em Porto Velho.
A atividade foi organizada pela articuladora do Selo Unicef/Porto Velho, Marina Falcão, e pela gerente do projeto "Apadrinhando uma História", Francilene Amorim, com apoio da Prefeitura de Porto Velho e instituições que integram a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente.
Para os jovens acolhidos, momentos como esse representam muito mais do que diversão. São oportunidades de convivência, de fortalecimento da autoestima e de acesso ao direito ao lazer, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. “É uma chance de mostrar que eles também podem e devem participar da vida cultural e social da cidade”, destacou Marina Falcão.
Durante o passeio, os adolescentes puderam conhecer de perto o transporte fluvial, um dos símbolos da identidade de Porto Velho. A atividade reforçou a importância de valorizar a história e a cultura local, aproximando os jovens da memória coletiva da capital rondoniense. “O Rio Madeira é parte da nossa história, e proporcionar esse contato é também uma forma de educação cultural”, ressaltou Francilene Silva.
Essas ações estão alinhadas às diretrizes do Selo Unicef – edição 2025-2028. O Selo Unicef é uma iniciativa que reconhece e estimula municípios brasileiros a desenvolver políticas públicas voltadas para garantir os direitos de crianças e adolescentes.
