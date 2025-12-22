Ações de fiscalização serão intensificadas até fevereiro de 2026 com integração das forças de segurança

Publicada em 22/12/2025 às 15h00
Uma ação conjunta da Lei Seca Nacional marcou o início da Operação Rodovida 2025/2026, no último fim de semana, a mobilização segue até 22 de fevereiro de 2026. A iniciativa reúne o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, com foco na segurança viária durante os períodos de maior fluxo nas rodovias federais — Natal, Ano Novo, férias escolares e Carnaval.
O objetivo da Operação é preservar a vida, ante o típico aumento do fluxo de veículos nas vias públicas, no período de festas de final do ano, férias escolares e carnaval. Foi criada em 2011 e, entre 2021 e 2022, passou a integrar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), tornando-se uma política pública permanente. É baseada em três pilares: nenhuma morte no trânsito é aceitável; a preservação da vida é uma responsabilidade de todos, governo e sociedade; integração da fiscalização, infraestrutura e educação.
DADOS DA FISCALIZAÇÃO
574 veículos abordados em duas frentes de trabalho.
16 motoristas flagrados embriagados.
Casos de condutores inabilitados e documentação vencida.
O diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), Welton Roney, ressaltou a importância de conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar as normas: “Nosso cuidado com a população vai muito além da fiscalização, ainda que esta seja um dos pilares fundamentais no enfrentamento da imprudência no trânsito. Atuamos também na educação para o trânsito, porque entendemos que ela é o alicerce de uma sociedade civilizada.”
IMPLICAÇÕES LEGAIS
Até 0,33 mg/dl no etilômetro: infração administrativa, multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por um ano.
A partir de 0,34 mg/dl: além das penalidades anteriores, o condutor é encaminhado à Central de Flagrantes, responde por crime de trânsito, paga fiança e enfrenta processo criminal.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforça a orientação sobre o período festivo, “Nosso objetivo é salvar vidas. Queremos que todos possam se divertir, e comemorar a vida em segurança, mas cada um tem que fazer a sua parte. Portanto, seja consciente. Se for beber, não dirija! Vá e volte de aplicativo, utilize o cinto de segurança e use o capacete.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!