Wiveslando Neiva assume o comando do Radar de Notícias na Jovem Pan News

Novo programa vai garantir um formato dinâmico com análises e entrevistas (Foto: Alexandre Almeida)
A partir desta segunda-feira (24), a partir das 14 horas, o advogado Wiveslando Neiva inicia uma nova fase em sua trajetória na comunicação rondoniense ao assumir a apresentação do programa Radar de Notícias, na Jovem Pan News de Porto Velho.
A mudança marca um reposicionamento de sua presença na grade da emissora, ampliando seu espaço no rádio local. "É um momento de renovação e de muita responsabilidade", comentou o advogado.
O novo horário promete trazer um formato dinâmico, com análises, entrevistas e participação do público, reforçando a proposta da Jovem Pan News de oferecer conteúdo jornalístico com credibilidade. Wiveslando destaca que essa migração representa também uma oportunidade de aprofundar temas relevantes para a sociedade. "O Radar de Notícias permite explorar assuntos com mais profundidade e dialogar diretamente com os ouvintes", afirmou.
Antes de assumir o programa vespertino, Wiveslando Neiva integrava o Jornal da Manhã, também na Jovem Pan News, onde consolidou sua presença como apresentador e comentarista político. Agora, deixa o projeto para abraçar o novo desafio na emissora. "Sou muito grato ao período no Jornal da Manhã, que foi essencial para minha evolução dentro do rádio", disse.
Com a estreia marcada, a expectativa é que o programa conquiste ainda mais ouvintes e fortaleça o debate sobre temas que impactam diretamente o dia a dia da população. Wiveslando Neiva reforçou o convite para que todos acompanhem essa nova etapa. “Espero vocês às 14 horas, para que possamos seguir atuando juntos e construir um jornalismo ainda mais presente e participativo”, finalizou.
