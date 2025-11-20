Vila Olímpica conta com novo estúdio de Pilates que atenderá público da pessoa idosa

Publicada em 20/11/2025 às 10h59
Melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Esse é o propósito da implantação do estúdio de Pilates inaugurado na manhã desta quarta-feira (19), na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Mais uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que contou com a parceria do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Rondônia (Unir), por meio de convênio.
As aulas inaugurais já contam com a participação de 50 idosos inscritos. A nova sala conta com seis aparelhos cedidos pela Unir, uma estrutura confortável, climatizada, com pintura nas paredes, além de um ambiente agradável de relaxamento para atender da melhor forma possível os alunos. “Estamos dando mais um salto nas atividades em prol da nossa melhor idade, com as aulas de Pilates, por meio do Programa Qualidade de Vida. A inauguração do estúdio de Pilates mostra também o avanço e a preocupação da prefeitura com o público da melhor idade, promovendo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Em breve teremos os “Jogos da Terceira Idade”, encerrando com um grande baile para nossa melhor idade", disse o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
Oferecidas gratuitamente, as aulas acontecem de segunda à quinta-feira, com horários específicos das turmas. “Temos um sonho realizado. É um novo momento para nossos idosos, com treinamento de mobilidade, de força e flexibilidade. Tudo isso em um espaço lindo, apropriado para esse público. Quem não conseguiu se inscrever para as aulas neste ano, terá mais oportunidades a partir do próximo ano”, declarou assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo
O vice-chefe do Departamento de Educação Física da Unir - Rafael Martins da Costa destacou a importância da parceria da instituição com a prefeitura. “A iniciativa da Semtel é totalmente vista com bons olhos, devido a uma demanda da comunidade. E houve uma oportunidade de a Unir ceder os equipamentos para que pudesse surgir uma nova modalidade voltada para as pessoas idosas. Essa parceria só fortalece o trabalho em conjunto com a gestão municipal. A gente espera que seja a primeira de muitas”, frisou.
MELHOR IDADE ASSISTIDA
Dona Diorisa Vieira Passos, de 66 anos, conta que há 3 anos já participa do Programa Qualidade de Vida. E com a chegada da nova aula de Pilates tem de estar ainda mais ativa. “Estou muito feliz de poder estar progredindo junto com os projetos ofertados pela prefeitura. Com essas aulas de Pilates espero melhorar a saúde do corpo. Tenho certeza que daqui pra frente só tenho a melhorar. Agradeço à prefeitura por isso”, afirmou.
Do mesmo sentimento de gratidão compartilha a senhora Lizete Reis de Oliveira, de 61 anos. “Foi muito bom contar agora com esse estúdio, pois nós idosos temos uma vida muito sedentária. E precisamos nos exercitar para termos mais qualidade de vida, melhorar a saúde, o humor e ainda tirar o stress. Isso é bênção de Deus para nós, porque se formos procurar aula de Pilates, o valor é muito caro e aqui, temos essa oportunidade”, disse animada.
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA
Atualmente, o programa conta com cerca de 500 idosos inscritos, sendo contemplados com atividades de diferentes modalidades, como: Funcional Adaptado; Hidroginástica; Dança; Mobilidade; Ritmos e, agora, Pilates. Além da Vila Olímpica, as aulas acontecem em diferentes pólos na cidade: Ginásio do Dudu, Ginásio Sérgio Carvalho, na Praça CEU, Ginásio Dudu, CCI e o Ginásio João Lima, no bairro Nacional.
