UNIR abre processo seletivo para Residência Médica em Saúde da Família e da Comunidade

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu processo seletivo para a Residência Médica em Saúde da Família e da Comunidade, ofertada pelo Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (Coreme/UNIR). O programa de especialização tem duração de dois anos e é ofertado de forma gratuita e presencial no campus de Porto Velho.
Inscrições - As inscrições são online, por esse link (SIGAA UNIR), e seguem abertas até dia 8 de dezembro de 2025. Para candidatos de diplomas estrangeiros que tenham interesse em participar, é necessário a revalidação do título por Instituição de Ensino Superior brasileira, observando a legislação pertinente e vigente.
Vagas - São ofertadas 5 vagas para médicos residentes - 1° ano (R1), que possuam diploma do curso de Medicina emitido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Uma vaga é destinada para pessoas pretas e pardas. Em casos de não preenchimento, elas serão revertidas a vagas de ampla concorrência.
Fases de seleção – Em fase única, de caráter eliminatório e classificatório, serão avaliados conhecimentos teóricos. As provas serão realizadas no dia 20 de Janeiro de 2026, com duração de quatro horas, das 8h às 12h (horário de Rondônia), na sala 308, bloco de Medicina da UNIR (Campus Porto Velho – BR-364, Km 9, Porto Velho/RO). Para mais informações, acesse este link do edital.
Sobre o Coreme – O Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade possui diversos objetivos específicos, dentre eles: o desenvolvimento de uma abordagem centrada na pessoa, com orientação ao indivíduo, à sua família e à comunidade; o desenvolvimento de responsabilidade específica com a saúde da comunidade; capacidade de lidar com os problemas de saúde no seu contexto físico, psicológico, social, cultural e existencial; e conhecimento sobre os aspectos básicos da pesquisa científica e utilização dos recursos da medicina baseada em evidências de forma crítica.
