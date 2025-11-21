UNIR abre inscrições para o PS 2026 com 2.935 vagas gratuitas em cursos presenciais e a distância 

Publicada em 21/11/2025 às 10h27
Para mais informações e solicitação de fontes, entre em contato com: Assessoria de Comunicação - Ascom-UNIR pelo e-mail [email protected] ou telefone 55 69 8172-9355 - Sandro Colferai / Assessor de comunicação
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu na quarta-feira (19) as scrições para o Processo Seletivo 2026 (PS UNIR 2026). São ofertadas 2.935 vagas gratuitas em 66 cursos de graduação presenciais e a distância, distribuídos entre os oito campi da instituição — Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena — além de duas novas ofertas na modalidade EaD.
As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de janeiro de 2026, pelo site https://sistemas.unir.br/discente.
Seleção com base no Enem
A seleção continua sendo feita pelas notas do Enem, e os candidatos poderão usar as notas do Enem de qualquer edição entre 2016 e 2025. A maior média válida entre os anos será considerada automaticamente. Para participar, é necessário não ter tirado nota zero em nenhuma das provas objetivas nem na redação.
Quatro editais e possibilidade de múltiplas inscrições
O PS UNIR 2026 está organizado em quatro editais, todos com cronograma unificado. São dois voltados ao curso de Medicina e dois para os demais cursos de graduação, chamado de PS Geral.
Cada candidato poderá se inscrever em até quatro editais, desde que atenda aos critérios específicos de cada um.
Vagas e modalidades
Medicina: dois editais; 40 vagas no total, sendo 5 destinadas às Ações Afirmativas e Inclusão (indígenas, quilombolas, populações do campo, pessoas trans e pessoas com deficiência) e 35 vagas distribuídas entre Ampla Concorrência e Lei de Cotas.
Demais cursos presenciais e a distância: dois editais; 2895 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, cotas e ações afirmativas, de acordo com a legislação federal.
EaD: 300 vagas nos cursos de Administração Pública e Turismo.
Cotas e verificação
Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas (cotas e ações afirmativas) precisarão passar pelas bancas de heteroidentificação e verificação, que avaliam as autodeclarações e toda a documentação exigida de acordo com o tipo de cota e/ou ação afirmativa.
Resultado e início das aulas
O resultado final do PS UNIR 2026 será divulgado no dia 5 de fevereiro de 2026, e as aulas também começam em fevereiro.
Cronograma resumido
Inscrições: 19/11/2025 a 21/01/2026
Homologação das inscrições: 23/01/2026
Período para recursos (inscrição não homologada): 24 a 26/01/2026
Resultado preliminar: 30/01/2026
Período para recursos (resultado): 31/01 a 02/02/2026
Resultado final: 05/02/2026
Manifestação de interesse (obrigatória para continuar na seleção): 06 a 08/02/2026
Primeira convocação para matrícula e bancas: 12/02/2026
Previsão de início das aulas: fevereiro de 2026
Atenção! Neste ano, a manifestação de interesse deve ser feita antes da 1ª convocação para matrícula. Fique atento ao cronograma.
Fique por dentro – Todas as informações oficiais estão no Portal da UNIR (unir.br) e também no Instagram da Universidade (@unir.rondonia). Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação do Usuário, o SOU UNIR, pelo WhatsApp: 2182-2016.
Os editais completos podem ser consultados nos links abaixo:
- PS UNIR Medicina 2026 – Ações Afirmativas e Inclusão
- PS UNIR Medicina 2026 – Ampla Concorrência e Cotas
- PS UNIR Geral 2026 – Ações Afirmativas e Inclusão
- PS UNIR Geral 2026 – Ampla Concorrência e Cotas
Comentários
Seja o primeiro a comentar!