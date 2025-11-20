Unidades de Saúde realizam Dia D de vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (20)

Publicada em 20/11/2025 às 09h46
Nesta quinta-feira (20), feriado nacional, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça a importância da imunização e realiza o Dia D de vacinação contra a gripe em duas Unidades de Saúde da Família e no Porto Velho Shopping. As duas unidades, USF Hamilton Gondim e USF São Sebastião, abrirão excepcionalmente no feriado, das 8h às 12h, enquanto o Porto Velho Shopping oferecerá vacinação em horário estendido, das 12h às 21h.
A ação dá continuidade à estratégia de vacinação montada pela Semusa, ampliando o acesso e facilitando a imunização da população.
Locais de vacinação:
USF Hamilton Gondim – Av. José Amador dos Reis, s/n – Tancredo Neves (08h às 12h)
USF São Sebastião – R. Castro Alves, 5899 – São Sebastião (08h às 12h)
Porto Velho Shopping – Av. Rio Madeira, 3288 – Flodoaldo Pontes Pinto (12h às 21h)
A vacina estará disponível para todos os públicos contemplados pela campanha. A abertura extraordinária no feriado reforça o compromisso da Semusa em ampliar a cobertura vacinal, especialmente para quem não consegue comparecer durante a semana.
A Semusa destaca que a imunização é a forma mais eficaz de prevenir complicações da gripe, sobretudo entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e, se tiver, o cartão de vacina.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Podem se vacinar nesta etapa, conforme definição do Ministério da Saúde:
Idosos com 60 anos ou mais
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Gestantes e puérperas
Profissionais de saúde
Povos indígenas e quilombolas
Pessoas em situação de rua
Professores do ensino básico e superior
Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento
Profissionais das Forças Armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso)
Trabalhadores portuários e dos Correios
População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa
Pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais
Também estão incluídas as seguintes condições:
Doenças respiratórias, cardíacas, renais ou neurológicas crônicas
Diabetes
Imunodeficiência congênita ou adquirida
Imunossupressão por doenças ou uso de medicamentos
Transplantados
Portadores de trissomias (como síndrome de Down, Klinefelter e Warkany)
