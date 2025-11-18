TRT-14 realiza último Leilão Judicial Unificado de 2025

Publicada em 18/11/2025 às 16h13
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará, nos dias 2 e 5 de dezembro, o 6º Leilão Judicial Unificado de 2025. A ação busca dar efetividade ao cumprimento das decisões judiciais e converter bens penhorados em recursos financeiros para pagamento de dívidas trabalhistas. O valor total dos itens disponíveis ultrapassa R$ 23,7 milhões.
>> Confira aqui o edital do 6º Leilão Unificado
O leilão ocorrerá de forma totalmente on-line, sob a condução do leiloeiro oficial Rodrigo Aparecido Rigolon da Silva. A iniciativa conta com a supervisão da juíza do trabalho Fernanda Antunes Marques Junqueira.
Como funciona
A ação será realizada em duas fases:
1º Leilão: terça-feira, 2 de dezembro, às 10h, com possibilidade de arremate pelo valor da avaliação;
2º Leilão: sexta-feira, 5 de dezembro, também às 10h, com arremate pela maior oferta, desde que não caracterize "preço vil", conforme a legislação vigente.
Interessados podem se cadastrar e participar pela plataforma: www.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa civilmente capaz pode participar do leilão. É necessário cadastro prévio no site do leiloeiro, onde também estão disponíveis o edital completo e o Provimento TRT-14 nº 2/2024, que regulam as condições do certame.
Visitação e Estado dos Bens
Os bens podem ser visitados previamente nos endereços indicados pelo leiloeiro ou por pessoa por ele nomeada. A visitação não exige acompanhamento de Oficial de Justiça, desde que autorizada.
Bens disponíveis
O leilão oferece 35 lotes, incluindo imóveis residenciais e rurais, veículos, computadores, televisores, smartphones, tablets, eletrodomésticos em geral (geladeiras, fogões, máquinas de lavar), e acessórios diversos e equipamentos industriais e comerciais. Entre os destaques, estão:
Imóveis urbanos e rurais
- Terrenos e casas em Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Cujubim (RO), Rio Branco (AC) e outras localidades.
- Propriedades rurais em Capixaba (AC), Senador Guiomard (AC) e Cacoal (RO), com destaque para um lote de 196 hectares avaliado em mais de R$ 3 milhões.
Veículos (Caminhões, Ônibus, Carros de Passeio e Utilitários)
- Caminhões, ônibus, carros de passeio e motocicletas com valores acessíveis.
Máquinas e Equipamentos (Industriais e Comerciais)
- Máquinas de marcenaria, alinhadores automotivos, empilhadeiras e equipamentos para produção gráfica.
Informática e eletrônicos
- Microcomputadores, impressoras, smartphones e acessórios.
Dentre os destaques está um imóvel misto, com sala comercial e residência em Cujubim/RO, avaliado em R$ 700 mil, além de um lote com galpão e terreno amplo em Ji-Paraná/RO, avaliado em mais de R$ 7 milhões.
>> Confira aqui o edital do 6º Leilão Unificado
Comentários
Seja o primeiro a comentar!