TRT-14 incentiva participação no Webinário que debate violência digital contra meninas e mulheres

Publicada em 22/11/2025 às 10h24
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) convida magistrados, magistradas, servidores e servidoras para participarem do Webinário Prevenção e Combate à Violência Digital contra Meninas e Mulheres. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no próximo dia 26 de novembro, o webinário, totalmente virtual, integra a mobilização dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, com o mote “O digital também é real”.
A iniciativa busca ampliar a conscientização sobre os impactos emocionais, psicológicos e sociais da violência de gênero no ambiente virtual — tão graves quanto aqueles provocados por agressões físicas.
Ao longo da programação, serão discutidos desafios e soluções para combater a violência digital, com a participação de especialistas e autoridades, incluindo a juíza Vanessa Cavalieri e o delegado Valdemar Latance Neto. A abertura será conduzida pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin.
