Trechos da BR-364 terão Pare e Siga para obras de revitalização

Publicada em 29/11/2025 às 08h10
A Nova 364 executa na semana de 1º a 6 de dezembro um conjunto de serviços de fresagem e recomposição ao longo da BR-364, ação essencial para restabelecer a qualidade do pavimento em trechos críticos. Somente nesta semana, são mais de 30 pontos de intervenção previstos.
A manutenção inclui trechos Vilhena (km 45–71), Cacoal (km 225–230 e 225–228), Pimenta Bueno (km 150–204), Ouro Preto do Oeste (km 363–390), Jaru (km 400–410) e Ariquemes (km 451–539). Todos esses pontos operarão sob o sistema Pare e Siga, podendo gerar retenções temporárias no fluxo
A fresagem e recomposição devolve regularidade ao pavimento, corrige deformações e aumenta a segurança dos usuários, especialmente em uma rodovia de pista simples e com tráfego intenso.
Paralelamente, mais de 40 frentes de trabalho estarão distribuídas ao longo dos municípios de Chupinguaia, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Cujubim, Candeias do Jamari e Ariquemes, realizando roçada, remoção de lixo, poda de arbustos e conformação de faixa. Essas atividades complementares são essenciais para manter o corredor viário limpo, melhorar a drenagem, ampliar a visibilidade e reduzir riscos de acidentes, especialmente no período de chuvas.
Pare e Siga
As obras intensificadas na BR-364, no trecho de Porto Velho a Vilhena, mobilizam frentes de trabalho no reparo de pavimento. Para garantir o fluxo nos dois sentidos, é necessário adotar o sistema Pare e Siga, que consiste na liberação do tráfego em sentidos alternados. Para garantir a segurança do usuário, a Nova 364 Concessionária de Rodovia orienta sobre os procedimentos de segurança ao deparar-se com a operação.
Sinalização – é importante observar a presença de placas metros antes dos trechos em Pare e Siga. E reduzir a velocidade com a aproximação, geralmente em escala de 80 km/h para 60 km/h.
Homens-bandeiras – Eles vão sinalizar com a bandeirinha o momento de reduzir ainda mais a velocidade. É a aproximação do tráfego retido, no sistema de “Pare”.
Parada – Está na via de Pare? Ligue o pisca-alerta e aguarde com paciência.
Posso sair do veículo? É importante permanecer dentro do veículo. Isso garante sua segurança e a dos demais ocupantes.
Infração – Oferecer risco a terceiros por manobras perigosas no sistema Pare e Siga é infração de trânsito de natureza grave, com cinco pontos na CNH e multa. A depender da atitude, como transitar ou ultrapassar pelo acostamento, são infrações gravíssimas, com multas e a anotação de sete pontos no prontuário do condutor.
Pista liberada – Ao sair com o veículo, jamais ultrapasse os outros veículos. Mantenha a calma e siga o fluxo na área em obras, onde a pista está afunilada, em velocidade reduzida e a uma distância segura do veículo à frente.
Não pare na pista – Jamais pare ou reduza excessivamente a velocidade para observar a movimentação dos trabalhadores e de máquinas. Isto pode aumentar o risco de colisão traseira.
Programe a viagem – Com as frentes de serviços em operação na BR-364, é inevitável a formação de tráfego e o aumento no tempo da viagem. A Nova 364 orienta o condutor que antecipe sua viagem. Se houver compromisso profissional, programe o tempo e considere avisar sobre possíveis atrasos. Devido à espera, inevitável por tratar-se de trecho em pista simples, a sugestão é levar no veículo água para hidratar-se e um lanche.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia é responsável pela administração de 686,7 quilômetros da BR-364, no trecho entre Porto Velho e Vilhena. Considerada uma das principais vias de escoamento da produção agrícola da região Norte, a rodovia receberá investimentos superiores a R$ 12 bilhões, contemplando obras de duplicação, faixas adicionais, vias marginais e o projeto Expresso Porto.
