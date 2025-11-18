TRE-RO amplia horário de atendimento no Cartório Eleitoral de Porto Velho

Publicada em 18/11/2025 às 13h50
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) informa que o Cartório Eleitoral de Porto Velho, está com novo horário de atendimento ao público: das 07h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.
A ampliação tem como objetivo facilitar o acesso das eleitoras e dos eleitores que precisam regularizar o título eleitoral e manter a situação em dia com a Justiça Eleitoral.
Por que manter o título regular?
Estar com o título eleitoral regular não é importante apenas para votar. Ele também é necessário para: assumir cargos públicos, renovar documentos, obter passaporte e praticar outros atos da cidadania.
Para ser atendido no Cartório Eleitoral, basta levar um documento oficial com foto. O atendimento é rápido e gratuito.
Chamamento por chatbot da Justiça Eleitoral
Eleitoras e eleitores podem receber mensagens do chatbot da Justiça Eleitoral. Caso isso ocorra, é importante comparecer ao cartório eleitoral para verificar sua situação eleitoral e, se necessário, regularizar o título.
Quem deixou de votar ou justificar ausência nas últimas três eleições pode ter o título cancelado ou com pendências.
O chamamento é uma forma simples e prática de comunicação com a população, garantindo que todos tenham a oportunidade de resolver pendências eleitorais dentro do prazo.
⚠️ Atenção: A Justiça Eleitoral nunca solicita dados pessoais, senhas, números de documentos ou informações bancárias por mensagens, ligações, e-mails ou redes sociais.
Se receber qualquer solicitação desse tipo, não responda — trata-se de fake news ou tentativa de golpe.
Canais de atendimento do TRE-RO
Para mais informações e suporte ao eleitor, o TRE-RO disponibiliza os seguintes canais:
- Disque-Eleitor: 0800 148 0148
- WhatsApp oficial: (69) 3211-2148
- Site oficial:www.tre-ro.jus.br
- Cartório Eleitoral de Porto Velho: Rua Jacy Paraná, s/n, Bairro Baixa União, Porto Velho-RO. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h.
Card gráfico do TRE-RO com fundo claro e elementos geométricos nas cores verde, azul e roxo. À esquerda, há a imagem de um relógio analógico marcando aproximadamente 10h10. À direita, aparece o texto: “Cartório Eleitoral de Porto Velho – novo horário de atendimento. Segunda a sexta-feira, 07h30 às 18h.” Na parte inferior estão as marcas do programa “Meu Voto, Meu Poder” e do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
