Tradicional iluminação natalina nas avenidas é retomada na capital

A cidade de Porto Velho estará toda encantada e iluminada para o Natal de 2025. Um anúncio feito pelo prefeito Léo Moraes nesta semana confirmou o retorno do que um dia foi uma das ações de Boas Festas mais tradicionais do Executivo Municipal: a iluminação natalina nas avenidas Sete de Setembro, José Amador dos Reis e Jorge Teixeira.
Esquecidas por mais de uma década pela decoração de Natal oficial do município, essas três importantes avenidas terão atenção especial neste final de ano, com destaque para a recém-entregue Praça Jonathas Pedroza, que receberá iluminação específica, incluindo uma árvore de Natal de seis metros.
Outra novidade anunciada foi o inédito serviço de decoração natalina nos distritos porto-velhenses, o que irá integrar a população mais afastada do centro urbano ao espírito de confraternização das festas de fim de ano. “Aquele costume de ver só o Parque da Cidade decorado ficou para trás. Agora o Natal chega para mais gente, com mais atrações, mais alcance e ainda custando menos que no ano passado, tudo com responsabilidade, amor e gestão”, argumentou Léo Moraes.
O cidadão porto-velhense terá neste ano uma das mais completas programações natalinas já disponibilizadas. Aproveite com sua família e participe desta celebração de união entre os povos.
