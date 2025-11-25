TJRO leva serviços da Justiça Rápida à 1ª Agrotec em Porto Velho

Publicada em 25/11/2025 às 14h12
Os serviços da Justiça Rápida estarão à disposição da população na 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar (Agrotec) em Porto Velho, nos dias 27 a 30 de novembro, no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A feira acontece das 9h às 21h, sendo que os atendimentos do Judiciário são disponibilizados a partir das 14h.
Podem ser resolvidas causas como divórcio, guarda de menores entre pais, pensão alimentícia, cobranças, acidentes de trânsito e muito mais. Para isso, basta comparecer com os documentos pessoais e comprovante de residência. Os servidores do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec) e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), recepcionarão os pedidos. As audiências serão realizadas virtualmente no mês de dezembro deste ano.
No sábado (29) e domingo (30), a área do TJ ganhará reforço com ações e projetos de sustentabilidade do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental (Nages) do Gabinete de Governança (GGOV).
Segundo a organização, a feira vai reunir cerca de 250 expositores. E pretende ser um marco para produtores, empreendedores e empresas que atuam na cadeia agroindustrial, reunindo inovação, negócios e oportunidades em um único espaço. Entre as atrações estão, por exemplo, pavilhões temáticos, espaços empresariais, praça de alimentação, exposição de máquinas, implementos e tecnologias, palestras, oficinas, rodadas de negócios e ainda atrações culturais.
A Agrotec é realizada pela prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), e o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) é parceiro dessa ação.
