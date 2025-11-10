TJRO anuncia dois novos Fóruns Digitais em Urupá e São Felipe do Oeste 

Publicada em 10/11/2025 às 14h11
O Poder Judiciário de Rondônia avança na ampliação do acesso à Justiça, com a instalação de dois novos Fóruns Digitais no Estado, em Urupá e São Felipe D`Oeste. Os dois processos licitatórios para contratação de empresa especializada, que utiliza metodologia sustentável de construção, já foram concluídos. Em Urupá, a empresa vencedora do certame já assinou o contrato e está iniciando os trabalhos. São Felipe D´Oeste a assinatura do contrato será nesta semana. Com as novas unidades, o TJRO passará a contar com 11 fóruns digitais.
As unidades terão o mesmo formato já consolidado em outras regiões, com espaço e tecnologia para realização de atendimentos e audiências de forma remota e modelo de construção com menor impacto para o meio ambiente.
Mais de 30 quilômetros de distância separam o município de Urupá da sede da comarca de Alvorada D´Oeste. Em São Felipe D`Oeste possibilitará acesso aos serviços essenciais da Justiça para mais perto dos(as) cidadãos(ãs), que, atualmente, precisam se deslocar quase 50 km até o fórum de Pimenta Bueno. No local, além dos serviços da Justiça, a população também terá acesso a atendimentos de mais de 17 instituições parceiras.
Fórum Digital
O Fórum Digital do TJRO tem conquistado reconhecimento nacional. A iniciativa foi vencedora do Prêmio Innovare, uma das maiores honrarias do país na valorização de boas práticas na Justiça, além de ter sido reconhecida como boa prática do Conselho Nacional de Justiça, pelo impacto positivo na transformação digital e no acesso à Justiça.
