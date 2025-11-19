Sorteio dos apartamentos do Porto Madero V é neste sábado; São 288 unidades habitacionais entregues à comunidade

Publicada em 19/11/2025 às 11h47
Neste sábado (22), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realiza o sorteio dos endereços das 288 unidades habitacionais do Empreendimento Porto Madero V.
O sorteio será feito a partir das 9h e acontecerá nas dependências do Teatro Banzeiros, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 110, Centro.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o evento tem como objetivo garantir transparência e equidade na definição dos endereços que serão atribuídos aos beneficiários do empreendimento, assegurando que todas as famílias tenham igualdade de condições na escolha das unidades habitacionais.
“O nosso trabalho é focado em garantir que todos tenham os mesmos direitos e condições, sempre assegurando espaços para os cidadãos que precisam de cuidados especiais. Estamos muito felizes em dar mais esse passo na concretização do sonho de nossos munícipes”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
MODELO INOVADOR
O condomínio Porto Madero V integra o novo modelo de gestão estabelecido pela Prefeitura de Porto Velho no que diz respeito à dignidade habitacional. Por meio do trabalho conjunto com entidades parceiras, os moradores desse empreendimento terão oportunidade de capacitação profissional, entre outras ações que serão desenvolvidas no local.
“Estamos dedicados em mostrar que é possível fazer política habitacional de maneira completa, não apenas entregando a chave da casa, mas dando suporte para quem vai morar nessas localidades”, destacou o secretário Raimundo Alencar.
A segurança pública também será um diferencial, já que o condomínio será contemplado por um programa de habitação segura desenvolvido em parceria com a Polícia Militar do Estado de Rondônia. O Porto Madero V é um condomínio fechado, com portaria, e abriga 288 apartamentos.
Confira a lista dos classificados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!