SINTERO comunica alterações no expediente nos dias 20 e 21 de novembro

Por SINTERO
Publicada em 18/11/2025 às 14h07
O SINTERO informa sobre as alterações no expediente em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra (20/11) e do ponto facultativo (21/11). Confira como ficam os atendimentos na capital e nas regionais:
Sede Administrativa e Regionais
Não haverá expediente nos dias 20 e 21 de novembro.
O atendimento retorna na segunda-feira, 24 de novembro.
Sede Social de Porto Velho
Enquanto a Sede Administrativa e as Regionais estarão fechadas, a Sede Social de Porto Velho estará aberta no feriado (20/11), garantindo um espaço de lazer, convivência e acolhimento para filiadas e filiados.
O SINTERO agradece a compreensão e reforça que a Sede Social estará disponível para quem desejar aproveitar o feriado com tranquilidade e segurança.
