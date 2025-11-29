SINDSEF-RO reforça luta nacional da Condsef contra a PEC 38/25 e por dignidade aos aposentados

Publicada em 29/11/2025 às 08h23
A reta final de 2025 não será de descanso para a diretoria executiva do sindicato dos servidores públicos federais em Rondônia, faltando apenas três semanas para o recesso parlamentar, o Sindsef/RO reafirma seu apoio irrestrito à atuação intensa da Condsef/Fenadsef em Brasília. A pauta é clara: defesa intransigente dos serviços públicos e busca por justiça para aposentados e pensionistas.
Enquanto o governo e o parlamento se preparam para encerrar o ano legislativo, as entidades sindicais mantêm o alerta máximo. O foco central é a mobilização firme contra a PEC 38/25, apelidada de “PEC 3Oitão”, que representa uma nova ameaça de reforma administrativa e retirada de direitos.
Além da defesa contra ataques, o Sindsef/RO e a Condsef seguem na ofensiva por conquistas essenciais. O destaque é a luta pelo auxílio-nutrição para aposentados e pensionistas. A proposta, que ganhou força e se tornou a Sugestão Legislativa (SUG) 11/2025, está atualmente sob a relatoria do senador Cid Gomes (PSB-CE).
A iniciativa nasceu da base, apresentada pelo servidor Carlos Gilberto Bezerra Lima, e rapidamente conquistou mais de 20 mil apoios na plataforma legislativa, impulsionada pela mobilização de sindicatos filiados em todo o país. Agora, a estratégia da Condsef/Fenadsef é buscar o diálogo direto com o relator para garantir um parecer positivo, corrigindo uma distorção histórica que exclui os aposentados do auxílio-alimentação.
Ato no MGI cobra isonomia e saúde
Reforçando essa agenda, a Condsef/Fenadsef participou, nesta quinta-feira (27), de um ato organizado pelo Sindsep-DF em frente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As reivindicações levadas ao governo são urgentes: Implementação imediata do auxílio-nutrição, aumento do valor per capita da saúde suplementar e o fim da centralização na Decipex e respeito aos vínculos originais dos aposentados.
O presidente do Sindsef/RO, Almir José, reforça a importância da unidade entre os servidores de Rondônia e a mobilização nacional neste momento crítico do ano.
“Estamos chegando ao fim do ano, mas não ao fim da luta. O Sindsef/RO está totalmente alinhado com a Condsef nesta batalha. Não podemos aceitar passivamente a tramitação da PEC 38/25, que visa desmontar o serviço público. Mais do que isso, nossa prioridade é garantir dignidade a quem construiu esse país. A luta pelo auxílio-nutrição, que agora está nas mãos do senador Cid Gomes, é uma questão de justiça humanitária. Nossos aposentados e pensionistas estão com o orçamento corrompido pela inflação e pelos gastos com saúde. Em Rondônia, seguimos atentos e mobilizados junto à nacional.”
O Sindsef/RO convoca toda a categoria a permanecer atenta aos chamados do sindicato. A luta por dignidade, respeito e justiça para quem dedicou a vida ao serviço público continua sendo a nossa bandeira principal.
