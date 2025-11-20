SINDSEF-RO inaugura nova Coordenação Regional em Ariquemes com presença do Sistema Diretivo e convidados

Publicada em 20/11/2025 às 08h08
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO) inaugurou na tarde desta quarta-feira (19/11) as novas instalações da nova Coordenação Regional no município de Ariquemes. O evento, que simboliza o compromisso da entidade com a melhoria contínua do atendimento aos seus filiados, reuniu o Sistema Diretivo, filiados e importantes parceiros institucionais.
As novas instalações foram projetadas para oferecer um espaço mais moderno, confortável e acessível, refletindo o empenho da atual gestão em valorizar o servidor e otimizar os serviços oferecidos na região.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do Sistema Diretivo do SINDSEF/RO, incluindo o Presidente Almir José, que destacou a importância estratégica da nova sede. “Esta obra é um investimento direto no nosso maior patrimônio: o filiado. Ariquemes e toda a região merecem uma estrutura à altura da luta e da dedicação dos servidores federais”, afirmou Almir.
Filiados da região prestigiaram o evento, expressando satisfação com o novo espaço. A coordenadora regional de Ariquemes, Ana Maria Braganhol, ressaltou que a nova sede será um ponto de apoio fundamental para o trabalho do sindicato na defesa dos direitos da categoria.
O prestígio da inauguração foi reforçado pela presença de importantes convidados, que representaram as parcerias essenciais para o SINDSEF/RO e o serviço público: Drª. Vera Rodrigues (Assessora Parlamentar do Senador Chico Rodrigues), Dr. José de Anchieta (Assessor Parlamentar do Senador Randolfe Rodrigues), Dr. Raul Fonseca e Dr. Tiago Wagner (Representantes do Escritório de Advocacia Fonseca & Assis), Lucivaldo da Silva (Representando o Escritório de Contabilidade Alpha) e o Engenheiro Tarciano Fernandes, responsável pela execução da obra, que garantiu a qualidade e a funcionalidade da nova estrutura.
Após o descerramento da placa inaugural, os presentes puderam conhecer as novas dependências e participar do Jantar Dançante em comemoração ao Dia do Servidor Público, realizado no Maximus Eventos em Ariquemes.
O SINDSEF/RO reitera seu compromisso em continuar investindo nas estruturas das coordenações regionais, garantindo que o filiado tenha acesso a um atendimento de excelência em todas as regiões do estado.
