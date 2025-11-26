SINDLER celebra aprovação de abono natalino para servidores ativos e aposentados do Legislativo

Publicada em 26/11/2025 às 10h22
PORTO VELHO (RO) - O presidente do Sindicato dos Servidores dos Poderes Legislativo do Estado de Rondônia (SINDLER), Mirin Luiz de Brito, anunciou a aprovação do abono natalino destinado aos servidores da Assembleia Legislativa. O benefício, votado nesta terça-feira no plenário, assegura o pagamento de R$ 7 mil aos trabalhadores da ativa e, de forma inédita, também aos servidores aposentados.
Segundo Mirin, a conquista é resultado da atuação sindical e do diálogo mantido com a Mesa Diretora da Casa. Ele destacou a colaboração do presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, pela inclusão dos aposentados no benefício – um avanço histórico para a categoria.
O dirigente sindical agradeceu o empenho dos envolvidos e reforçou que o resultado fortalece o reconhecimento ao trabalho dos profissionais do Legislativo estadual. “Parabéns aos servidores da ativa e também aos aposentados, que receberão o abono natalino. É uma conquista construída com união, representatividade e respeito ao servidor”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!