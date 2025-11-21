Sindicatos de Rondônia se unem para fortalecer mobilização contra PEC 38 que tramita no Congresso Nacional

Publicada em 21/11/2025 às 15h23
Na manhã desta sexta-feira (21/11), às 9h, entidades sindicais de Rondônia se reuniram na sede do SINJUR, em Porto Velho, para alinhar estratégias de mobilização contra a PEC 38/2025 - Reforma Administrativa, que tramita no Congresso Nacional.
A reunião — precedida por um café da manhã — marcou um momento importante de unidade entre diversas categorias do serviço público, que decidiram atuar conjuntamente na defesa dos direitos dos trabalhadores e da manutenção dos serviços essenciais prestados à população.
Durante o encontro, os dirigentes destacaram a necessidade de ampliar o diálogo, fortalecer a articulação política e intensificar ações conjuntas que possam sensibilizar a sociedade e os Parlamentares sobre os riscos das mudanças propostas.
Um dos diretores presentes reforçou o clima de união:
“Conseguimos reunir várias representações sindicais de peso. O fortalecimento da mobilização passa pela união de todas as categorias. TRT, TRE, Justiça Federal, Judiciário Estadual, Fisco, Educação, Saúde — todos entendem o impacto que essas propostas podem gerar. É uma luta coletiva.”
Sindicatos presentes na reunião:
1. SINJUR – André Coelho
2. SINJUR – Rafael Campanha
3. Sinafisco – Germano
4. Sindafisco – Mauro Roberto
5. Sinafisco – Eliseu Godoy
6. Sinderon – Charles Alves
7. Sinderon – Ângelo Florindo
8. SINPROF – Elessandra Reis e Joelson Queiroz
9. SINTRAER – David Mariano
10. SINDER – Manoel José
11. SINSJUSTRA-RO/AC – Antônio Batista
12. Sindsaúde – Golbery
13. Sinsempro – Marcelo
14. Sinafisco-RO – Emílio Albuquerque
15. Sindicontas – Gumercindo
16. Sindicontas – Clodoaldo
17. Sindicontas – Igor
“A presença das entidades demonstra a construção de uma frente ampla e plural, unindo categorias dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) algo até hoje inédito em Rondônia!”
Os sindicatos anunciaram que um documento conjunto será elaborado com os encaminhamentos da reunião, visando organizar mobilizações futuras e ampliar a conscientização da sociedade sobre os impactos desta reforma.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!