Sindicatos de Rondônia se unem para fortalecer mobilização contra PEC 38 que tramita no Congresso Nacional
Por Assessoria
Publicada em 21/11/2025 às 15h23
Nos acompanhe pelo Google News

 Na manhã desta sexta-feira (21/11), às 9h, entidades sindicais de Rondônia se reuniram na sede do SINJUR, em Porto Velho, para alinhar estratégias de mobilização contra a PEC 38/2025 - Reforma Administrativa, que tramita no Congresso Nacional.

A reunião — precedida por um café da manhã — marcou um momento importante de unidade entre diversas categorias do serviço público, que decidiram atuar conjuntamente na defesa dos direitos dos trabalhadores e da manutenção dos serviços essenciais prestados à população.

Durante o encontro, os dirigentes destacaram a necessidade de ampliar o diálogo, fortalecer a articulação política e intensificar ações conjuntas que possam sensibilizar a sociedade e os Parlamentares sobre os riscos das mudanças propostas.

Um dos diretores presentes reforçou o clima de união:

“Conseguimos reunir várias representações sindicais de peso. O fortalecimento da mobilização passa pela união de todas as categorias. TRT, TRE, Justiça Federal, Judiciário Estadual, Fisco,  Educação, Saúde — todos entendem o impacto que essas propostas podem gerar. É uma luta coletiva.”

Sindicatos presentes na reunião:

    1.    SINJUR – André Coelho
    2.    SINJUR – Rafael Campanha
    3.    Sinafisco – Germano
    4.    Sindafisco – Mauro Roberto
    5.    Sinafisco – Eliseu Godoy
    6.    Sinderon – Charles Alves
    7.    Sinderon – Ângelo Florindo
    8.    SINPROF – Elessandra Reis e Joelson Queiroz
    9.    SINTRAER – David Mariano
    10.    SINDER – Manoel José
    11.    SINSJUSTRA-RO/AC – Antônio Batista
    12.    Sindsaúde – Golbery
    13.    Sinsempro – Marcelo
    14.    Sinafisco-RO – Emílio Albuquerque
    15.    Sindicontas – Gumercindo
    16.    Sindicontas – Clodoaldo
    17.    Sindicontas – Igor

“A presença das entidades demonstra a construção de uma frente ampla e plural, unindo categorias dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) algo até hoje inédito em Rondônia!”

Os sindicatos anunciaram que um documento conjunto será elaborado com os encaminhamentos da reunião, visando organizar mobilizações futuras e ampliar a conscientização da sociedade sobre os impactos desta reforma.

Geral REUNIÃO
Imprimir imprimir