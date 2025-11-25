Sindicatos de Rondônia se unem contra a PEC 38/2025 e recebem apoio da deputada federal Silvia Cristina

Publicada em 25/11/2025 às 14h42
Nesta tarde segunda-feira (24), representantes de diversos sindicatos de Rondônia se reuniram na sede do SINJUR para discutir estratégias conjuntas de mobilização contra a PEC 38/2025, proposta que integra a Reforma Administrativa e que pode trazer impactos profundos aos direitos dos servidores públicos e à qualidade dos serviços prestados à população.
O encontro reforçou a construção de uma frente sindical unificada, reunindo entidades de diferentes categorias do funcionalismo, fortalecendo o diálogo e a articulação política para impedir o avanço da proposta no Congresso Nacional. Durante a reunião, dirigentes destacaram que a PEC ameaça pilares essenciais do serviço público, como estabilidade, carreira e a própria continuidade de políticas públicas.
Apoio da deputada federal Silvia Cristina
A mobilização ganhou reforço com a presença da deputada federal Silvia Cristina (PP-RO), que se colocou firmemente contra a PEC 38/2025. Professora de carreira e servidora pública, ela afirmou compreender de perto os riscos da proposta:
“Sou servidora pública, professora concursada, e não concordo com essa PEC. Ela prejudica o serviço público e os servidores. Vou dialogar com a bancada federal para trazer mais parlamentares para essa luta.”
A participação da deputada reforça o impacto regional do movimento e amplia a pressão política pela rejeição da proposta.
Sindicatos participantes da reunião
A articulação envolveu representantes de diversas entidades sindicais, demonstrando união e força coletiva:
• SINJUR: Jeferson Thiago Raposo, Uberlei Melo, Orquídea Monteiro, Andréia Lobato, Jeiele Castro, André Coelho, Rafael Campanha
• Sinafisco: Manuel, Luiz Monteiro, Luís, Elvis, Eliseu Coelho
• SINPROF/CTB: Joelson Chaves de Queiroz, Janete Maria
• SINDSAÚDE: Álvaro Bastos
• SINDERON: Ivan Silva, Joel Freitas
• SINSEMPRO: Marcelo
• SODERON: Rodrigo Jacob
• SINAPROF: Jabas
A mobilização conjunta demonstra que a defesa do serviço público é uma pauta que ultrapassa categorias individuais, exigindo atuação solidária entre todos os segmentos do funcionalismo.
Mobilização continua
As entidades continuarão articulando novas ações, reuniões e estratégias conjuntas, ampliando o diálogo com parlamentares e reforçando a pressão nacional para impedir o avanço da PEC, considerada prejudicial aos servidores e ao atendimento da população.
