Sindicatos de Rondônia se unem contra a PEC 38/2025 e recebem apoio da deputada federal Silvia Cristina
Por Assessoria
Publicada em 25/11/2025 às 14h42
Nos acompanhe pelo Google News

 Nesta tarde segunda-feira (24), representantes de diversos sindicatos de Rondônia se reuniram na sede do SINJUR para discutir estratégias conjuntas de mobilização contra a PEC 38/2025, proposta que integra a Reforma Administrativa e que pode trazer impactos profundos aos direitos dos servidores públicos e à qualidade dos serviços prestados à população.

O encontro reforçou a construção de uma frente sindical unificada, reunindo entidades de diferentes categorias do funcionalismo, fortalecendo o diálogo e a articulação política para impedir o avanço da proposta no Congresso Nacional. Durante a reunião, dirigentes destacaram que a PEC ameaça pilares essenciais do serviço público, como estabilidade, carreira e a própria continuidade de políticas públicas.

Apoio da deputada federal Silvia Cristina

A mobilização ganhou reforço com a presença da deputada federal Silvia Cristina (PP-RO), que se colocou firmemente contra a PEC 38/2025. Professora de carreira e servidora pública, ela afirmou compreender de perto os riscos da proposta:

“Sou servidora pública, professora concursada, e não concordo com essa PEC. Ela prejudica o serviço público e os servidores. Vou dialogar com a bancada federal para trazer mais parlamentares para essa luta.”

A participação da deputada reforça o impacto regional do movimento e amplia a pressão política pela rejeição da proposta.

Sindicatos participantes da reunião

A articulação envolveu representantes de diversas entidades sindicais, demonstrando união e força coletiva:

    •    SINJUR: Jeferson Thiago Raposo, Uberlei Melo, Orquídea Monteiro, Andréia Lobato, Jeiele Castro, André Coelho, Rafael Campanha
    •    Sinafisco: Manuel, Luiz Monteiro, Luís, Elvis, Eliseu Coelho
    •    SINPROF/CTB: Joelson Chaves de Queiroz, Janete Maria
    •    SINDSAÚDE: Álvaro Bastos
    •    SINDERON: Ivan Silva, Joel Freitas
    •    SINSEMPRO: Marcelo
    •    SODERON: Rodrigo Jacob
    •    SINAPROF: Jabas

A mobilização conjunta demonstra que a defesa do serviço público é uma pauta que ultrapassa categorias individuais, exigindo atuação solidária entre todos os segmentos do funcionalismo.

Mobilização continua

As entidades continuarão articulando novas ações, reuniões e estratégias conjuntas, ampliando o diálogo com parlamentares e reforçando a pressão nacional para impedir o avanço da PEC, considerada prejudicial aos servidores e ao atendimento da população.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SINJUR

Geral REUNIÃO
Imprimir imprimir