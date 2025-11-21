Shows marcam os quatro dias da Agrotec 2025 que acontece entre os dias 27 e 30 de novembro

Publicada em 21/11/2025 às 11h34
Além de ser um espaço inédito de inovação, geração de conhecimento e promoção de práticas sustentáveis no setor agropecuário, a primeira edição da Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, Agrotec 2025, contará também com uma programação cultural especial.
Coordenadas pela Fundação de Cultura (Funcultural), as apresentações musicais da Agrotec 2025 contemplarão diversos estilos e valorizarão dos artistas regionais, com shows que vão do eletrônico ao forró e ao sertanejo.
De acordo com o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Rodrigo Ribeiro, além das inovações tecnológicas e do estímulo ao setor agropecuário, a Agrotec será um ambiente de integração, conhecimento, arte e cultura. “Vamos além de um encontro de tecnologia e sustentabilidade. A Agrotec 2025 será também um palco de celebração da identidade cultural de Porto Velho, reforçando talentos, potencializando carreiras e entregando entretenimento de qualidade ao público”, garantiu.
Para o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, as atrações culturais, além de funcionarem como vitrine para talentos locais, ajudam a aproximar a população dos temas que serão debatidos na feira. “Através da música e das apresentações conseguimos fortalecer a participação da população nessa junção de tecnologia com a produção da agricultura familiar. Sabendo da importância estratégica desse evento, elaboramos esse calendário artístico para todos os dias da Agrotec 2025”, disse.
A Agrotec 2025 acontece entre os dias 27 e 30 de novembro. Logo no primeiro dia, o evento contará com shows de DJ Mario, Madson Sales, Forró Pé Serra e Forró Madeira.
No dia 28, as atrações ficam por conta de DJ Leyilson e Electro Azevedo. No dia 29, se apresentam o DJ Wesley, Cazan e Ely Lima. Já no encerramento, no dia 30, a Agrotec traz Gata Forrozera e Marla Souza.
