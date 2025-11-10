Show de manobras radicais e muita adrenalina marca o 44º aniversário de Jaru

Publicada em 10/11/2025 às 10h35
Jaru viveu uma noite de muita emoção e adrenalina na comemoração dos seus 44 anos de emancipação político-administrativa.
A celebração, realizada no último domingo (09), em frente ao Estádio Leal Chapelão, trouxe ao público uma programação especial, com o espetáculo do projeto Fúria em 4 Rodas, a apresentação do piloto freestyle Joaninha e da Equipe 99, além da atração musical com a dupla Marco e Márcio.
O prefeito Jeverson Lima comemorou o sucesso do evento. “Celebramos em grande estilo mais um aniversário dessa cidade que cresce e se desenvolve todos os dias, graças ao trabalho e à dedicação do povo jaruense. Muito obrigado a todos que prestigiaram esse momento especial e a cada um que contribuiu para a realização desta festa: servidores, artistas, comerciantes e, claro, você, jaruense! Ano que vem tem mais!”, destacou.
Além do grande público, o evento contou com o prestígio de diversas autoridades, entre elas: o vice-prefeito Grécio Benedito, os vereadores Sthella Almeida, Suhelen Fernanda, João Paulo Ribeiro, Amarelinho e Marcão de Tarilândia, o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, o vereador de Cacoal, Clebim Fúria, além dos empresários João Gonçalves Júnior e João Gonçalves Filho.
