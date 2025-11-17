Publicada em 17/11/2025 às 11h48
Semtel inaugura estúdio de Pilates na Vila Olímpica Chiquilito Erse nesta quarta-feira (19)A Vila Olímpica Chiquilito de Porto Velho passará a contar com um estúdio de Pilates que irá atender o público idoso. A inauguração ocorrerá nesta quarta-feira (19), às 10h, nas dependências da Vila.
O estúdio é fruto de convênio do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Rondônia (Unir) com a prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal com o objetivo de promover mais saúde e qualidade de vida aos idosos porto-velhenses.
Para o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a parceria com a Unir demonstra o interesse da gestão municipal de firmar compromissos sólidos com instituições que agregam com a melhoria na qualidade de vida das pessoas. E dessa vez os contemplados serão os idosos. “O público idoso tem sido fortemente assistido por meio de nossas ações, proporcionando mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. É uma forma de honrarmos aqueles que um dia já fizeram muito por nós. E nossas atividades não param, estamos levando cidadania, esporte e lazer a toda a população, tanto na Capital quanto nos distritos. E isso é só o começo”.
Parceira da gestão, a Unir disponibilizou equipamentos específicos de Pilates. A nova sala conta com estrutura confortável, climatizada, com pintura nas paredes, além de um ambiente agradável de relaxamento para atender os futuros alunos. De acordo com a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo, as aulas acontecerão nos períodos da manhã e da tarde.
“Nós iremos ofertar aulas às terças e quintas, sendo uma turma no período da manhã e três turmas no período da tarde. As aulas também acontecerão às segundas e quartas-feiras, pela manhã. Ao todo serão 50 vagas disponíveis para novos idosos participarem do Programa Qualidade de Vida. As inscrições vão ocorrer de forma presencial, na Vila Olímpica, a partir da terça-feira, dia 18, às 8h da manhã. Os idosos serão alocados de acordo com o número de vagas, sendo 10 vagas por horário”, detalhou.
