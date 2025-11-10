Semosp ultrapassa 500 km de estradas rurais recuperadas em Ji-Paraná

Publicada em 10/11/2025 às 09h19
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) concluiu mais uma atualização da quilometragem percorrida pelas equipes de terraplenagem no patrolamento e recuperação de estradas rurais de Ji-Paraná. Desde o mês de abril até o dia 3 de novembro, as frentes de trabalho já somam 513,7 quilômetros de vias beneficiadas, consolidando o compromisso do Governo Municipal com o desenvolvimento das comunidades do campo.
As equipes Setor 200/Calama/Índios, Nova Colina e Nova Londrina-Itapirema têm atuado intensamente. Até meados de setembro, a equipe do Setor 200/Calama/Índios contabilizava 203 quilômetros de patrolamento, número que agora chega a 222,7 quilômetros. Já as equipes de Nova Colina e Nova Londrina-Itapirema totalizaram, respectivamente, 176 e 115 quilômetros de melhorias nas estradas rurais.
As ações se estenderam por diversas regiões, como as linhas do Setor do Itapirema, Estrada dos Padres km 10, Estrada do Lixão km 11, Linha Gazoli e Linha União, além das Linhas do Setor das 200, Aeroporto, Universo e inúmeros travessões e ramais. O trabalho também contemplou os distritos de Nova Colina e Nova Londrina, áreas fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de estudantes e moradores.
Para garantir qualidade e eficiência, a Semosp utilizou motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões basculantes e pipas, além de veículos de apoio que possibilitaram maior agilidade no atendimento das demandas da zona rural. O trabalho integrado das equipes tem sido decisivo para manter as estradas em boas condições de trafegabilidade, mesmo durante o período chuvoso.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a recuperação constante das estradas rurais é prioridade da atual gestão.
“Nosso compromisso é com as pessoas. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para os estudantes, mais rapidez no transporte da produção agropecuária e mais qualidade de vida para quem vive no campo. Cuidar dos detalhes é o que garante grandes resultados para o município”, destacou o prefeito.
As ações reforçam o empenho da Administração Municipal em promover melhorias contínuas na infraestrutura rural, fortalecendo o vínculo entre a cidade e o campo. O resultado, além de garantir mobilidade e desenvolvimento econômico, reflete a seriedade com que o governo trata as necessidades da população.
Com planejamento, dedicação e atenção às demandas da zona rural, Ji-Paraná segue avançando. E, a cada novo trecho recuperado, o Governo Municipal reafirma seu compromisso com o progresso e com o bem-estar de todos os ji-paranaenses.
