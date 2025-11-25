Semosp intensifica recuperação de ruas no bairro Nova Brasília

Publicada em 25/11/2025 às 08h27
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta segunda-feira, 24, os trabalhos de manutenção viária em diversos pontos da cidade. A ação tem como objetivo reduzir os impactos das chuvas, das variações de temperatura e do desgaste natural provocado pelo tráfego diário — fatores que se tornam ainda mais críticos com a aproximação do inverno e o aumento do fluxo de veículos devido às festividades de aniversário do município.
Nesta semana, as equipes concentraram esforços na recuperação da rua Missionário Gunnar Vingren, no trecho compreendido entre a rua Manoel Franco e a Avenida Brasil, no bairro Nova Brasília. O serviço faz parte de um conjunto de intervenções que buscam ampliar a quantidade de vias restauradas, promovendo melhor acesso aos bairros e garantindo mais mobilidade aos moradores.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou a relevância das ações. “A manutenção das ruas é fundamental para assegurar segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos nós que dependemos dessas vias diariamente. O trabalho é contínuo e ajustado conforme as condições climáticas, para que os serviços sejam executados com eficiência e entreguem os melhores resultados”, destacou.
A conservação adequada das ruas e avenidas de Ji-Paraná contribui não apenas para um tráfego mais seguro, mas também reduz riscos de acidentes e protege motoristas, ciclistas e pedestres.
