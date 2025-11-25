Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho é realizada na Semias

Publicada em 25/11/2025 às 11h53
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), deu início a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat-2025). A programação prossegue até quarta-feira (26), com palestras, atendimentos e ações voltadas à promoção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho. O evento ocorre na sede do Creas/Msema, localizada na rua Geraldo Ferreira, nº 135, bairro Agenor de Carvalho, sempre das 9h às 12h.
A Sipat - 2025 é um evento obrigatório e estratégico para fortalecer a cultura de segurança, saúde e bem-estar dentro das organizações. Promove palestras, atividades práticas e ações educativas que conscientizam os colaboradores sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Um dos temas abordados foi a saúde Mental no Ambiente de Trabalho, pelo psicólogo Aimé Pereira Brasil
O evento contou com a participação da secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, que representou a secretária Lucília Muniz de Queiroz e o prefeito Léo Moraes. Em sua fala, Tércia destacou a importância de fortalecer comportamentos responsáveis e produtivos, essenciais para a segurança, o bem-estar mental da equipe e a oferta de serviços de qualidade à população.
“A Semias existe para proteger as pessoas e garantir direitos. Mas nenhuma política de cuidado se sustenta se quem cuida está vulnerável, com medo ou inseguro. Quando falamos de segurança, falamos de fortalecer a comunicação, criar rotinas mais claras, reduzir improvisos e assegurar que a equipe trabalhe com dignidade. Isso é cuidado. Desejo que esta Cipa marque o compromisso de reforçarmos diariamente os comportamentos que mantêm nossa equipe segura”, destacou a secretária adjunta.
Wânia Araújo disse que os servidores bem orientados e saudáveis oferecem atendimento mais humanizado e eficiente à população
A programação abordou as temáticas de saúde mental, assédio moral e sexual, com Aimé Pereira Brasil e Ludney de Queiroz Álvares Mendes. Alunos do IESB ofereceram serviços de aferição de pressão, glicemia e avaliação antropométrica, seguidos das palestras “Segurança no Trânsito e Acidente de Trajeto”, com Ely da Silva Costa, e “Sedentarismo e Saúde Ocupacional”, com Juliane Silva. Também foram abordados inteligência emocional e gestão de conflitos, por Vilani Lourenço Ferreira, e, no encerramento, sustentabilidade e segurança do trabalho, com Felipe Adriel.
“Realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat) - 2025 na Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho é mais do que cumprir uma exigência legal da NR-5: é uma oportunidade estratégica de fortalecer a cultura de segurança, saúde e bem-estar entre servidores e colaboradores que atuam diretamente com a população em situação de vulnerabilidade. Servidores bem orientados e saudáveis oferecem atendimento mais humanizado e eficiente à população, reforçando a missão da Secretaria de promover inclusão social”, disse a coordenadora da Cipa da Semias, Wânia Araújo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!