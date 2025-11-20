Semagric inicia emissão do CAF e primeiros documentos serão entregues na Agrotec

Publicada em 20/11/2025 às 09h52
Logo cedo, a agricultora Maria Antônia Ferreira da Silva chegou à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) em busca de um documento que há tempos aguardava, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Moradora da estrada dos Periquitos, na linha 3, ela cria galinhas em sua pequena propriedade e sonha em ampliar o plantel para garantir mais renda para a família. “Esse documento é muito importante. Com ele, a gente consegue acessar programas e benefícios que ajudam a melhorar a produção na propriedade”, conta Maria Antônia, aliviada por finalmente ver o processo avançar.
Nesta semana, a Semagric iniciou a emissão do CAF diretamente na sede da pasta, permitindo que agricultores como Maria tenham mais facilidade e agilidade no atendimento. A medida reduz burocracias e evita longos deslocamentos para quem vive na zona rural.
Para o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric e coordenador da Agrotec, Paulo Neri, a iniciativa representa um avanço significativo. “O CAF é essencial para garantir que o pequeno produtor tenha acesso a programas que promovem renda, desenvolvimento e segurança na propriedade. Sem ele, muitos benefícios simplesmente não chegam ao agricultor”, destacou.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforça que a emissão municipal do documento fortalece a agricultura familiar de Porto Velho. “Trazer esse serviço para dentro da Semagric garante inclusão e mais oportunidades para os produtores. Nosso objetivo é facilitar o acesso, reduzir burocracias e fortalecer a base produtiva da zona rural”, afirmou.
O CAF é indispensável para acessar políticas públicas como PRONAF, PNAE, PAA, além de benefícios como seguro-safra e aposentadoria rural. O documento também oferece mais transparência e segurança nas informações do produtor.
A Semagric informou que os primeiros CAF emitidos serão entregues durante a Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que será realizada de 27 a 30 de novembro, no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho.
Para agricultores como Maria Antônia, o início da emissão do documento no município representa esperança, inclusão e novas possibilidades de crescimento no campo.
