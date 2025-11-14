Sebrae realiza Encontro de Excelência de Credenciados

Publicada em 14/11/2025 às 16h23
Fotos: UCOM Sebrae RO.
Evento reuniu prestadores de serviço de todo o estado e trouxe palestra inspirada no modelo de encantamento Disney
O Sebrae em Rondônia promoveu, na quinta-feira (13), em Porto Velho, o Encontro de Excelência de Credenciados, iniciativa voltada para fortalecer a rede de prestadores de serviços da instituição. O objetivo foi incentivar a troca de experiências, alinhar expectativas e reforçar a colaboração mútua entre os profissionais que atuam ao lado do Sebrae em todo o estado. A programação também contou com uma palestra sobre o modelo de encantamento Disney.
Edson Lemos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, destacou a relevância do encontro. “Estamos aqui para alinhar estratégias com nossos credenciados. Temos centenas de parceiros que atuam ao longo do ano e são fundamentais na prestação de serviços ao Sebrae. Buscamos sempre garantir o melhor atendimento possível e, aproveitando o fim do ano, também promovemos esse momento de confraternização e integração. É mais uma ação importante voltada ao nosso público principal: o empreendedor, o micro e pequeno empresário de Rondônia”, afirmou.
Para Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia, o evento superou as expectativas. “O propósito aqui é reunir todos os credenciados que, junto ao Sebrae, atendem os pequenos negócios do estado. Este é o momento de equalizar propósitos, alinhar entregas e expectativas de futuro. Você que é empresário e empreendedor, temos novidades para 2026. Estamos nos organizando para oferecer o melhor atendimento”, antecipou.
Liliane Couto, gestora do Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF), reforçou o caráter formativo da programação. “O encontro é voltado aos credenciados que atendem nossos clientes em consultorias e instrutorias, tanto no interior quanto na capital. Nosso objetivo é fortalecer a qualidade do atendimento e proporcionar um dia especial, com palestras, capacitações e oficinas. Queremos entregar algo realmente mágico para eles”, destacou.
Responsável pela palestra do dia, o especialista Alexandre Espíndola ressaltou o foco no encantamento do cliente. “Trouxemos a cultura Disney para inspirar os credenciados a colocar o cliente no centro. Encantamento, superação de expectativas e atenção aos detalhes são pilares essenciais. Quando entregamos um serviço de alta qualidade, o resultado vem naturalmente”, concluiu.
Para mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia visite o site www.sebrae.ro ou entre em contato pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!