Sebrae em Rondônia promove workshop sobre Inteligência Artificial

Evento com o especialista Pedro Superti vai capacitar empresários da região a utilizarem ferramentas de IA para aumentar vendas e fortalecer a gestão empresarial
O Sebrae realiza no dia 29 de novembro o IA DAY: Como Pequenos Negócios Podem Usar Inteligência Artificial para Vender Mais, um workshop intensivo voltado para empresários, gestores e profissionais interessados em aplicar tecnologias digitais na gestão e nas vendas. O evento será realizado no auditório menor da FAVOO, em Vilhena.
A iniciativa busca aproximar o empresariado do Cone Sul das principais ferramentas de Inteligência Artificial utilizadas no mercado. O objetivo é apresentar métodos de uso simples e direto, com foco em resultados rápidos e na aplicação prática durante o próprio workshop. Os participantes são orientados a levar notebook para acompanhar as atividades em tempo real.
O conteúdo será conduzido por Pedro Superti, especialista nacional em marketing e estratégias de negócios. A presença do palestrante reforça a proposta do Sebrae de estimular a transformação digital dos pequenos negócios e ampliar a competitividade das empresas da região.
O IA DAY se destaca por oferecer abordagens aplicáveis no dia a dia das empresas. Entre os temas apresentados estão a criação de campanhas de marketing em texto, imagem e vídeo utilizando ferramentas como ChatGPT, Canva, CapCut, Gemini e Copilot, além de estratégias para aumentar vendas pelo WhatsApp, diagnóstico de gargalos de desempenho e elaboração de planos de crescimento com apoio de Inteligência Artificial.
A capacitação contribui para fortalecer o ambiente econômico local ao incentivar o uso de tecnologias que otimizam processos, ampliam a produtividade e apoiam a inovação. A expectativa é que os participantes saiam preparados para implementar ações imediatas e aprimorar seus modelos de negócio.
Inscrições e detalhes da programação estão disponíveis: sebrae.ro/iaday.
Para mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia visite o site www.sebrae.ro ou entre em contato pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
