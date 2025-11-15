Sarau “Corpos que Falam, Vozes que Lutam” une arte, cultura e ativismo em Porto Velho

Publicada em 15/11/2025 às 10h02
No próximo dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o Mercado Cultural de Porto Velho será palco de um encontro potente entre arte, resistência e consciência social. O Sarau “Corpos que Falam, Vozes que Lutam” acontecerá das 19h às 23h, reunindo artistas, coletivos e o público em uma noite de performances, poesia, música e debate sobre diversos temas.
O evento integra a mobilização “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e contra o Racismo”, uma campanha internacional que se estende de 20 de novembro a 10 de dezembro, período que conecta o Dia da Consciência Negra ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Com o objetivo de promover a conscientização e o diálogo a partir da arte e da cultura como instrumentos de transformação social, o sarau destaca as realidades e resistências da Amazônia e do Estado de Rondônia, dando voz a artistas locais e regionais comprometidos com as causas sociais.
Público poderá visitar a feira regional, que contará com trancismo e exposição de artesanatos
Entre as atrações confirmadas estão Célia Marques, Jhuka Andrade, Sandra Braids, Arthur Êba, Dani Maranhão, Kaline Leigue, Carla Letícia, Nanny Cassupá, Andressa Silva, Leão do Norte, Jovana Mura, Zé Danilo, Bonfim MC, Filhas da Lua de Prata e o Bloco Eu Te Avisei.
Realizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e pela Fundação Cultural do Município (Funcultural), o sarau conta com o apoio da Rede Amazônia Negra, reforçando a importância das parcerias institucionais na construção de espaços de escuta, expressão e empoderamento.
Além das apresentações artísticas, o público poderá visitar a feira regional, que contará com trancismo e exposição de artesanatos, valorizando o empreendedorismo e a cultura afro-amazônica. O Sarau promete ser um momento de encontro, emoção e resistência onde cada verso, cada canção e cada gesto se transformam em um grito coletivo contra o preconceito e a violência.
