Rua Estocolmo recebe asfalto e transforma rotina de moradores no bairro Novo Horizonte

Publicada em 18/11/2025 às 16h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com ações que promovem mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.
No bairro Novo Horizonte, zona sul da capital, os trabalhos chegaram à Rua Estocolmo, que há décadas aguardava melhorias. A via recebeu um conjunto completo de serviços que vai desde a preparação do solo até a pavimentação final.
Os primeiros passos da intervenção foram a limpeza da rua e a execução do encascalhamento, garantindo o nivelamento inicial do trecho. Em seguida, a construção da base e da sub-base, etapas fundamentais para assegurar resistência e durabilidade ao asfalto.
Com o solo devidamente preparado, foi feita a imprimação, seguida do salgamento, para então receber a camada de asfalto novo.
Ao todo, foram 250 metros de rua pavimentada, proporcionando uma asfalto de qualidade e segurança para os moradores.
A obra representa a realização de um sonho antigo para quem esperou por décadas a chegada da pavimentação.
Vanda Lúcia, que mora no bairro há 40 anos, descreveu a emoção de ver a rua completamente transformada.
“depois de muito tempo, finalmente chega o asfalto pra gente. Era muita poeira que entrava dentro de casa, as crianças sofriam demais. Agora está 100%, só alegria”, Disse.
Outro morador, Fernando da padaria, residente no bairro há 30 anos, destacou o impacto positivo da melhoria para a rotina.
“Era poeira demais e lama. Agora, com o asfalto, é progresso para o bairro. Estamos melhorando e agradecemos o apoio da Prefeitura e da Seinfra”, finalizou.
Com a pavimentação concluída, a Rua Estocolmo passa a oferecer mais conforto, saúde e segurança aos moradores, além de valorizar o bairro Novo Horizonte. A Prefeitura reafirma seu compromisso em seguir ampliando o alcance das obras de infraestrutura, promovendo desenvolvimento urbano e qualidade de vida em todas as regiões de Porto Velho.
