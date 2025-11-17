Rondônia se mantém com a segunda menor taxa de desemprego do Brasil, segundo nova pesquisa do IBGE
Por Vanessa Moura
Publicada em 17/11/2025 às 11h01
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados na sexta-feira (14), e apontam que a menor taxa de desemprego do Brasil pertence aos estados de Santa Catarina (2,3%) e Mato Grosso (2,3%) e, na segunda posição está Rondônia com (2,6%), empatado com o Espírito Santo. Já os maiores percentuais de desempregos estão em Pernambuco (10%), Amapá (8,7%) e Bahia (8,5%).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o estado amazônico é um local atrativo e repleto de oportunidades. “Rondônia está avançando e já tem uma das melhores economias do Brasil. É um estado potencialmente favorável para os negócios e repleto de oportunidades, que geram renda e melhor qualidade de vida para a população.”

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, ressaltou que os indicadores econômicos comprovam que, no campo ou na cidade a população de Rondônia está conquistando uma vida mais digna. “Rondônia é um dos estados mais dinâmicos e atrativos do país, um ambiente próspero com o apoio de políticas de desenvolvimento econômico do governo do estado’’.

Principais medidas adotadas pelo governo de Rondônia para melhorar a geração de empregos:

Boas práticas na atração e manutenção de negócios;

Destaque em apoio a negócios inovadores no país;

Simplificação e modernização da abertura de empresas;

Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe);

Visibilidade dos negócios no mercado nacional e global com recorde de exportações;

Capacitação gratuita da população de acordo com a demanda de mercado e com foco no empreendedorismo;

Apoio ao desenvolvimento dos 52 municípios.

Ranking dos estados com as menores taxas de desocupação do Brasil

  • | Santa Catarina | 2,3 |
  • | Mato Grosso | 2,3 |
  • | Espírito Santo | 2,6 |
  • | Rondônia | 2,6 |
  • | Mato Grosso do Sul | 3,3 |
  • | Paraná | 3,5 |
  • | Paraíba | 4,3 |
  • | Acre | 4,4 |
  • | Rio Grande do Sul | 4,5 |
  • | Roraima | 4,6 |
  • | São Paulo | 4,7 |
  • | Minas Gerais | 4,8 |
  • | Maranhão | 5,1 |
  • | Distrito Federal | 5,2 |
  • | Goiás | 5,3 |
  • | Tocantins | 5,4 |
  • | MÉDIA BRASIL | 5,6 |
  • | Pará | 5,7 |
  • | Piauí | 5,9 |
  • | Rio Grande do Norte | 6,1 |
  • | Amazonas | 6,4 |
  • | Sergipe | 6,7 |
  • | Ceará | 6,8 |
  • | Alagoas | 7,2 |
  • | Rio de Janeiro | 7,6 |
  • | Bahia | 8,5 |
  • | Amapá | 8,7 |
  • | Pernambuco | 10,0 |

Fonte: IBGE – PNAD Contínua (3º Trim/2025)

 Menor Taxa de Desocupação por Trimestre – Evolução de Rondônia

  • 3º trimestre de 2022 – 3º Lugar – Rondônia (3,9%)
  • 4º trimestre de 2022 – 1º Lugar – Rondônia (3,1%);
  • 1º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (3,2%);
  • 2º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (2,4%);
  • 3º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (2,3%);
  • 4º trimestre de 2023 – 2º Lugar – Rondônia (3,8%);
  • 1º trimestre de 2024 – 1º lugar – Rondônia (3,7%);
  • 2º trimestre de 2024 – 2º lugar – Rondônia (3,3%);
  • 3º trimestre de 2024 – 1º lugar – Rondônia (2,1%) – MENOR TAXA DA SÉRIE HISTÓRICA DO BRASIL POR TRIMESTRE
  • 4º trimestre de 2024 – 3º lugar – Rondônia (2,8%);
  • 1º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (3,1%);
  • 2º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (2,3%);
  • 3º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (2,6%);

Taxa Anual de Desocupação – Rondônia

