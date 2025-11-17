Rondônia se mantém com a segunda menor taxa de desemprego do Brasil, segundo nova pesquisa do IBGE

Publicada em 17/11/2025 às 11h01
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados na sexta-feira (14), e apontam que a menor taxa de desemprego do Brasil pertence aos estados de Santa Catarina (2,3%) e Mato Grosso (2,3%) e, na segunda posição está Rondônia com (2,6%), empatado com o Espírito Santo. Já os maiores percentuais de desempregos estão em Pernambuco (10%), Amapá (8,7%) e Bahia (8,5%).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o estado amazônico é um local atrativo e repleto de oportunidades. “Rondônia está avançando e já tem uma das melhores economias do Brasil. É um estado potencialmente favorável para os negócios e repleto de oportunidades, que geram renda e melhor qualidade de vida para a população.”
O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, ressaltou que os indicadores econômicos comprovam que, no campo ou na cidade a população de Rondônia está conquistando uma vida mais digna. “Rondônia é um dos estados mais dinâmicos e atrativos do país, um ambiente próspero com o apoio de políticas de desenvolvimento econômico do governo do estado’’.
Principais medidas adotadas pelo governo de Rondônia para melhorar a geração de empregos:
Boas práticas na atração e manutenção de negócios;
Destaque em apoio a negócios inovadores no país;
Simplificação e modernização da abertura de empresas;
Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe);
Visibilidade dos negócios no mercado nacional e global com recorde de exportações;
Capacitação gratuita da população de acordo com a demanda de mercado e com foco no empreendedorismo;
Apoio ao desenvolvimento dos 52 municípios.
Ranking dos estados com as menores taxas de desocupação do Brasil
- | Santa Catarina | 2,3 |
- | Mato Grosso | 2,3 |
- | Espírito Santo | 2,6 |
- | Rondônia | 2,6 |
- | Mato Grosso do Sul | 3,3 |
- | Paraná | 3,5 |
- | Paraíba | 4,3 |
- | Acre | 4,4 |
- | Rio Grande do Sul | 4,5 |
- | Roraima | 4,6 |
- | São Paulo | 4,7 |
- | Minas Gerais | 4,8 |
- | Maranhão | 5,1 |
- | Distrito Federal | 5,2 |
- | Goiás | 5,3 |
- | Tocantins | 5,4 |
- | MÉDIA BRASIL | 5,6 |
- | Pará | 5,7 |
- | Piauí | 5,9 |
- | Rio Grande do Norte | 6,1 |
- | Amazonas | 6,4 |
- | Sergipe | 6,7 |
- | Ceará | 6,8 |
- | Alagoas | 7,2 |
- | Rio de Janeiro | 7,6 |
- | Bahia | 8,5 |
- | Amapá | 8,7 |
- | Pernambuco | 10,0 |
Fonte: IBGE – PNAD Contínua (3º Trim/2025)
Menor Taxa de Desocupação por Trimestre – Evolução de Rondônia
- 3º trimestre de 2022 – 3º Lugar – Rondônia (3,9%)
- 4º trimestre de 2022 – 1º Lugar – Rondônia (3,1%);
- 1º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (3,2%);
- 2º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (2,4%);
- 3º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (2,3%);
- 4º trimestre de 2023 – 2º Lugar – Rondônia (3,8%);
- 1º trimestre de 2024 – 1º lugar – Rondônia (3,7%);
- 2º trimestre de 2024 – 2º lugar – Rondônia (3,3%);
- 3º trimestre de 2024 – 1º lugar – Rondônia (2,1%) – MENOR TAXA DA SÉRIE HISTÓRICA DO BRASIL POR TRIMESTRE
- 4º trimestre de 2024 – 3º lugar – Rondônia (2,8%);
- 1º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (3,1%);
- 2º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (2,3%);
- 3º trimestre de 2025 – 2º lugar – Rondônia (2,6%);
Taxa Anual de Desocupação – Rondônia
- 2023 – Rondônia (3,2%) – 1º LUGAR NO BRASIL
- 2024 – Rondônia (3,3%) – 3º LUGAR NO BRASIL e 1º NA REGIÃO NORTE
