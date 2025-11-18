DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Rondônia registra PIB de R$ 76,4 bilhões e se mantém entre as maiores economias da Região Norte

Desempenho é impulsionado pelo fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, ampliação da produção de grãos e consolidação de Rondônia como importante exportador de carne bovina, soja e milho