Rondônia registra PIB de R$ 76,4 bilhões e se mantém entre as maiores economias da Região Norte

A economia de Rondônia apresentou mais um ano de expansão em 2023. Dados elaborados pela Gerência de Estudos e Análise Socioeconômica (GEA) da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), com base nas Contas Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado alcançou R$ 76,456 bilhões. A série histórica completa do PIB de 2002 a 2023, utilizada nesta análise, está disponível no arquivo em anexo para consulta pública. O resultado representa um crescimento nominal de 14,46% em relação a 2022, mantendo Rondônia como a terceira maior economia da Região Norte, atrás apenas do Pará e do Amazonas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado cresce com responsabilidade, ampliando oportunidades e gerando renda. Os dados confirmam que Rondônia vive um ciclo consistente de expansão, através do agronegócio, indústria de alimentos e setor de serviços. “Esse desempenho é fruto de um trabalho conjunto entre os órgãos do governo, do empreendedorismo do nosso povo e de investimentos que tornam o ambiente de negócios cada vez mais favorável em Rondônia”, ressaltou.
CRESCIMENTO ACUMULADO
Entre 2002 e 2023, o PIB estadual passou de R$ 7,468 bilhões para R$ 76,456 bilhões, evolução que supera 10 vezes o valor inicial. Apenas nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2023, Rondônia registrou avanço nominal acumulado de 62,37%, o maior percentual entre os estados da Região Norte. O desempenho é impulsionado principalmente pelo fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, pela ampliação da produção de grãos e pela consolidação de Rondônia como importante exportador de carne bovina, soja e milho.
PER CAPITA ACIMA DA MÉDIA
Em 2023, o estado registrou PIB per capita de R$ 48.353,38, resultado que supera a média da Região Norte (R$ 36.678,53); aproxima-se do valor nacional (R$ 53.886,67); e é o maior PIB per capita entre os estados nortistas.
AGROPECUÁRIA AVANÇA
A evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) mostra que:
Serviços seguem como principal componente da economia (62,1% em 2023);
Indústria mantém participação estável (19%);
Agropecuária apresentou o maior crescimento, passando de 10,8% (2002) para 18,9% (2023).
PRODUÇÃO COMO EIXO CENTRAL
O VAB estadual alcançou R$ 67,979 bilhões em 2023 (88,9% do PIB). Já a arrecadação de impostos totalizou R$ 8,477 bilhões. Entre 2019 e 2023: o VAB cresceu R$ 25,942 bilhões e os impostos aumentaram R$ 3,423 bilhões. O resultado demonstra que o crescimento econômico tem origem predominante no aumento da produção e, não apenas na elevação da arrecadação tributária.
PARTICIPAÇÃO NO PIB NACIONAL
Rondônia respondeu por 0,7% do PIB brasileiro em 2023, participação que se mantém estável e confirma o estado como economia estratégica dentro da Região Norte. A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou que os indicadores reforçam a consistência do desempenho estadual. “Esse avanço confirma a maturidade da economia rondoniense e demonstra o impacto do planejamento estratégico e das ações integradas do governo. Seguiremos fortalecendo políticas públicas que estimulem produtividade, competitividade e desenvolvimento sustentável”, afirmou.
