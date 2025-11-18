Rondônia integra debate internacional sobre ações baseadas na natureza durante painel na COP 30

Publicada em 18/11/2025 às 16h29
O governo de Rondônia participou, na segunda-feira (17), de mais uma agenda estratégica na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o estado integrou o painel “Soluções climáticas naturais na Califórnia e no Brasil: construindo pontes entre metas e implementação”, que discutiu como acelerar a aplicação de ações baseadas na natureza, essenciais para reduzir emissões e fortalecer a parceria com as comunidades locais, garantindo avanços concretos rumo às metas climáticas estabelecidas por estados como Rondônia, Acre, Pará e Califórnia (EUA).
As soluções climáticas naturais têm se destacado como uma estratégia indispensável no enfrentamento às mudanças climáticas, capazes de responder por quase um terço das reduções necessárias para evitar impactos mais severos no clima global. Esse conjunto de ações, que inclui conservação, restauração e manejo sustentável dos ecossistemas, vem ganhando força especialmente em governos subnacionais, como no Brasil e nos Estados Unidos, onde estados passaram a incorporar a natureza como elemento central de suas metas climáticas. O reconhecimento de que essas soluções trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos impulsiona a busca por modelos de implementação mais eficientes e integrados.
Nesse contexto, o painel destacou a liderança e os avanços de estados como Califórnia, Acre, Rondônia e Pará, que trabalham para transformar metas em resultados concretos. O foco atual está em acelerar a execução das soluções climáticas naturais, fortalecendo a participação das comunidades locais que atuam diretamente nessas áreas e são fundamentais para o sucesso das iniciativas. Ao promover essa aproximação, os estados buscam não apenas cumprir suas metas de redução de emissões, mas também ampliar os benefícios gerados pela natureza, garantindo desenvolvimento sustentável e maior segurança climática para as populações envolvidas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a relevância da cooperação com outros estados, sendo uma ação essencial para o enfrentamento das mudanças climáticas. “O estado tem assumido um papel ativo nas discussões globais sobre clima, e nossa presença na COP 30 reforça o compromisso com a sustentabilidade e a proteção da Amazônia. Trabalhar em parceria com outros estados nos permite trocar experiências, alinhar metas e construir soluções conjuntas, mais eficazes e duradouras.”
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, é importante integrar ciência, planejamento territorial e participação comunitária na construção de políticas ambientais efetivas. “A atuação de Rondônia no cenário internacional reforça nosso esforço técnico em alinhar o desenvolvimento sustentável à realidade amazônica. Ao discutirmos soluções climáticas naturais, destacamos a necessidade de planejar com base em dados, envolver as comunidades locais e fortalecer os instrumentos de gestão territorial. Essa abordagem integrada permite que as ações ambientais sejam mais eficientes, com impactos reais na mitigação das emissões e na valorização dos nossos recursos naturais”, frisou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!