Rondônia deve encerrar 2025 com a 3ª melhor economia do Brasil; indicadores econômicos apontam crescimento do Estado 

Atualizada em novembro, a Resenha Regional de Assessoramento Econômico de uma instituição financeira com as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sinaliza que Rondônia deve atingir o terceiro maior crescimento do PIB do Brasil em 2025, com projeção de chegar a 5,3%.
O resultado é fruto da combinação de uma série de avanços no cenário econômico rondoniense, entre eles o fato de Rondônia ter a segunda menor taxa de desemprego do Brasil, consolidando-se como um ambiente repleto de oportunidades para ter renda e uma vida digna, e onde a produção de alimentos está em alta, com destaque para o café, cacau, tambaqui e carne bovina, com recorde de exportações, refletindo positivamente no comércio e serviços.
Também contribui para o sucesso econômico rondoniense o apoio a setores estratégicos, a exemplo do histórico lançamento, este ano, do Plano de Desenvolvimento do Turismo de Pesca Esportiva em Rondônia, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur).
O plano traz impacto positivo em diversas atividades econômicas, desde guias e condutores de pesca, valorizando a comunidade ribeirinha, até agências de turismo, lojas, hospedagem e restaurantes, fortalecendo rendas e contribuindo para o bem-estar social.
O titular da Sedec, Lauro Fernandes, destacou que Rondônia mantém um dos melhores ritmos de crescimento do Brasil, resultado de políticas públicas sérias, focadas no progresso de Rondônia. “O que faz a economia dar certo em Rondônia é ser atrativo para negócios, altamente produtivo no campo, gerador de empregos, promovedor de capacitação profissional gratuita e impulsionador do progresso nos 52 municípios. As decisões do governo estão afetando positivamente a economia e a população.’’
O apoio a setores estratégicos contribui para o sucesso econômico rondoniense
Ranking de projeções do PIB em 2025 (Estados e DF)
| 1º | Mato Grosso (MT) | 6,4% |
| 2º | Tocantins (TO) | 5,7% |
| 3º | Rondônia (RO) | 5,3% |
| 4º | Mato Grosso do Sul (MS) | 4,8% |
| 5º | Roraima (RR) | 4,3% |
| 6º | Pará (PA) | 3,7% |
| 7º | Acre (AC) | 3,5% |
| 7º | Maranhão (MA) | 3,5% |
| 9º | Goiás (GO) | 3,4% |
| 10º | Espírito Santo (ES) | 3,2% |
| 10º | Paraná (PR) | 3,2% |
| 12º | Amapá (AP) | 2,9% |
| 13º | Bahia (BA) | 2,8% |
| 14º | Paraíba (PB) | 2,7% |
| 15º | Santa Catarina (SC) | 2,4% |
| 15º | Piauí (PI) | 2,4% |
| 17º | Distrito Federal (DF) | 2,2% |
| 18º | Rio de Janeiro (RJ) | 1,8% |
| 18º | São Paulo (SP) | 1,8% |
| 18º | Ceará (CE) | 1,8% |
| 21º | Amazonas (AM) | 1,6% |
| 22º | Sergipe (SE) | 1,5% |
| 23º | Rio Grande do Norte (RN) | 1,4% |
| 24º | Alagoas (AL) | 0,6% |
| 25º | Rio Grande do Sul (RS) | 0,3% |
| 26º | Pernambuco (PE) | 0,2% |
