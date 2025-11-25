Rodovia segue com pontos ativos do sistema; Nova 364 orienta condutor sobre procedimentos ao volante

Publicada em 25/11/2025 às 09h09
As obras intensificadas na BR-364, no trecho de Porto Velho a Vilhena, mobilizam frentes de trabalho no reparo de pavimento. Para garantir o fluxo nos dois sentidos, é necessário adotar o sistema Pare e Siga, que consiste na liberação do tráfego em sentidos alternados. Para garantir a segurança do usuário, a Nova 364 Concessionária de Rodovia, que administra o trecho, orienta sobre os procedimentos de segurança ao deparar-se com a operação.
Sinalização – é importante observar a presença de placas metros antes dos trechos em Pare e Siga. E reduzir a velocidade com a aproximação, geralmente em escala de 80 km/h para 60 km/h.
Homens-bandeiras – Eles vão sinalizar com a bandeirinha o momento de reduzir ainda mais a velocidade. É a aproximação do tráfego retido, no sistema de “Pare”.
Parada – Está na via de Pare? Ligue o pisca-alerta e aguarde com paciência.
Posso sair do veículo? É importante permanecer dentro do veículo. Isso garante sua segurança e a dos demais ocupantes.
Infração – Oferecer risco a terceiros por manobras perigosas no sistema Pare e Siga é infração de trânsito de natureza grave, com cinco pontos na CNH e multa. A depender da atitude, como transitar ou ultrapassar pelo acostamento, são infrações gravíssimas, com multas e a anotação de sete pontos no prontuário do condutor.
Pista liberada – Ao sair com o veículo, jamais ultrapasse os outros veículos. Mantenha a calma e siga o fluxo na área em obras, onde a pista está afunilada, em velocidade reduzida e a uma distância segura do veículo à frente.
Não pare na pista – Jamais pare ou reduza excessivamente a velocidade para observar a movimentação dos trabalhadores e de máquinas. Isto pode aumentar o risco de colisão traseira.
Programe a viagem – Com as frentes de serviços em operação na BR-364, é inevitável a formação de tráfego e o aumento no tempo da viagem. A Nova 364 orienta o condutor que antecipe sua viagem. Se houver compromisso profissional, programe o tempo e considere avisar sobre possíveis atrasos. Devido à espera, inevitável por tratar-se de trecho em pista simples, a sugestão é levar no veículo água para hidratar-se e um lanche.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
