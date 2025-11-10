Revitalização do Espaço Alternativo de Ariquemes avança com cerca de 50% das obras concluídas

Publicada em 10/11/2025 às 14h13
A revitalização do Espaço Alternativo da Avenida Capitão Sílvio, em Ariquemes, segue em ritmo acelerado, com cerca de 50% das obras concluídas. O projeto é oriundo de investimento do governo de Rondônia, executado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).
Com investimento total de R$ 23 milhões, sendo R$ 18 milhões do governo do estado e R$ 5 milhões de contrapartida do município, a obra contempla a construção de ciclovias, calçadas acessíveis, banheiros públicos e outros espaços que garantirão conforto e segurança a população.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização do Espaço Alternativo reforça o compromisso do estado com o bem-estar da população. “Estamos promovendo melhorias que trazem mais qualidade de vida, lazer e segurança para a população. Assim como em Ariquemes, o governo de Rondônia segue atuando em todas as regiões, impulsionando o desenvolvimento e garantindo espaços públicos que gerem orgulho e pertencimento para os cidadãos”, salientou.
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO
Atualmente, as equipes trabalham na fase de conclusão da drenagem profunda. A engenheira fiscal, Carolina Piva, explicou sobre as etapas da obra. “Estamos acompanhando de perto a obra. Já foram concluídas as partes da ciclovia, estacionamento, banheiros e cerca de 90% da drenagem profunda.”
NOVO PONTO TURÍSTICO
Cerca de 50% das obras estão finalizadas
Com a conclusão dos trabalhos, o Espaço Alternativo se tornará um novo cartão-postal de Ariquemes, oferecendo um ambiente moderno para lazer, convivência e prática esportiva. O local deve fortalecer o turismo e o comércio local, além de incentivar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida da população.
Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, a obra está transformando a realidade do município. “Cada etapa foi planejada com cuidado para que o novo Espaço Alternativo seja um ambiente moderno, acessível e acolhedor, que incentive o lazer, o convívio social e a prática esportiva. Esse projeto representa o esforço conjunto entre estado e município em oferecer um espaço de bem-estar e valorização para toda a comunidade de Ariquemes”, destacou.
MAIS INVESTIMENTOS
Além da revitalização do Espaço Alternativo, o governo de Rondônia, por meio da Seosp, tem realizado diversos investimentos no município, entre eles:
Reforma do Teatro Municipal, com investimento de R$ 167.230,38 mil
Construção de estacionamento com pista de caminhada no canteiro central da Avenida Tabapoã, com o investimento de R$ 1.160.553,66 milhão
Reforma da Cobertura da Sede da Guarda Mirim, com investimento de R$ 161.754,94 mil
Ampliação e reforma do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), com investimento de R$ 321.283,90 mil
Construção do refeitório, cozinha e banheiro adaptado na Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR), com investimento de R$ 290.191,02 mil.
