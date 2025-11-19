Revista do CNJ destaca prática inovadora da auditoria interna do TJRO

Publicada em 19/11/2025 às 16h23
A revista Anais do Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) destaca a prática da Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Esse é o terceiro volume da publicação, que reúne experiências e soluções adotadas por tribunais de todo o país para aprimorar auditorias internas, gestão de riscos e governança pública.
Com nove capítulos e 62 páginas, a publicação apresenta avanços que já vêm impactando rotinas administrativas do Judiciário, a revista destaca as práticas adotadas para prevenir descumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal em finais de mandato. O artigo é de autoria dos servidores Lucas Daniel Almada e Wanderley de Oliveira Sousa Junior, auditores da Auditoria Interna do TJRO.
A implementação dessa prática preventiva incluiu normatização de controles, análise jurisprudencial e orientações práticas para gestores. Os resultados demonstraram redução da probabilidade de descumprimento da LRF, evitando atos nulos e responsabilização de gestores, além de facilitar a prestação de contas anual e preservar o conhecimento institucional.
A abertura do volume é assinada por Maurício Cardoso, auditor-chefe do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Dentre os estudos apresentados, estão práticas do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13). Da Bahia, uma consultoria interna transformou a gestão de riscos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Outro artigo chama atenção para a importância da linguagem simples nos relatórios de auditoria, tema defendido por Adail Vilela de Almeida, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Fechando o volume, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) apresenta um modelo ágil de gestão das auditorias internas.
Os Anais do Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário reúnem os documentos apresentados por palestrantes expositores no Fórum sobre temas práticos e teóricos relacionados à atividade de auditoria interna e práticas de gestão adotadas pelos órgãos públicos, em busca do aperfeiçoamento dos processos de gerenciamento de riscos, controle interno, integridade e governança.
