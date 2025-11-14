Regional Norte do SINTERO convoca professores/as municipais para Assembleia Geral Extraordinária em Porto Velho

Publicada em 14/11/2025 às 13h45
O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da Regional Norte, convoca todos os professores e professoras da rede municipal de Porto Velho para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de novembro, às 15h em primeira convocação e às 15h30min em segunda convocação, presencialmente na Sede Administrativa do SINTERO, na Rua Rui Barbosa, nº 713, bairro Arigolândia.
Pauta:
- Ratificação do acordo judicial para pagamento do retroativo do piso do magistério aos professores e professoras do município de Porto Velho.
A direção do SINTERO ressalta a importância da participação, uma vez que as decisões tomadas durante a assembleia impactam diretamente os direitos e conquistas da categoria.
Clique aqui para acessar o Edital de Convocação.
Arte: Jacson Pessoa
