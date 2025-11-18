Recurso de R$ 35 milhões é garantido para revitalizar praças da capital
Por  João Paulo Prudêncio
Publicada em 18/11/2025 às 15h51
A Câmara de Vereadores aprovou, nesta última segunda-feira (18), o uso de R$ 35 milhões para a reforma e revitalização das praças da nossa cidade. O objetivo é transformar esses espaços em locais mais bonitos, seguros e acolhedores para as famílias porto-velhenses.

Esse recurso estava destinado à modernização de iluminação pública, mas como a cidade já está com quase 90% das ruas iluminadas, incluindo os distritos, resultado do trabalho que vem sendo realizado nos últimos meses, a gestão decidiu direcionar parte do orçamento para outra demanda muito esperada pela população: a melhoria das praças. “Nossas praças merecem a devida atenção. São locais de histórias, de convivência entre famílias e amigos. A reforma desses espaços valoriza os bairros, fortalece a identidade comunitária e melhora de forma significativa a nossa qualidade de vida”, disse.

As obras estão previstas para começar em 2026, seguindo o planejamento da administração municipal para garantir serviços bem executados e espaços públicos de qualidade.

A Prefeitura de Porto Velho segue trabalhando para cuidar da cidade e oferecer ambientes melhores para o lazer e a convivência das famílias.

