PT tem boas opções para disputar vagas na Assembleia Legislativa, importância da Operação Força Total, programação dos 48 anos de Ji-Paraná

Otimismo – A provável alternativa dos petistas de Rondônia é das mais inteligentes e certamente garantirá espaço maior do PT na política regional. Como o partido não consegue ampliar e nem manteve a força do período do ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (PT), que hoje está sem partido, que foi uma das lideranças petistas no Estado. Pediu desfiliação do PT, mas continua sendo forte na política regional e, provavelmente será candidato nas eleições de outubro do próximo ano. Provavelmente pelo PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz. Mas a possível pré-candidatura da ex-senadora Fátima Cleide, maior liderança do PT do Estado a Assembleia Legislativa é a certeza, que o partido terá maior representatividade no segmento estadual, pois hoje, tem somente Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná, na Ale-RO.
Reestruturação – A provável pré-candidatura de Fátima e de Cláudia à reeleição é a certeza da garantia da ocupação de duas das 24 vagas na Ale-RO a partir de janeiro de 2027. A ex-senadora teve uma ótima performance nas eleições de 2024, quando somou 28.409 votos à Câmara Federal. Foi a quinta mais bem votada e não se elegeu, devido a legenda. Rondônia tem oito das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. O PT tem tudo para reeleger Cláudia, eleger Fátima e seguramente ter mais um deputado estadual, pois a expectativa das votações de ambas é otimista e o partido tem outros nomes, na capital e interior com potencial de voto. O PT precisa recuperar o terreno perdido nas últimas eleições (gerais e municipais). O Estado é predominantemente de direita, mas o PT sempre foi forte em Porto Velho e no interior e oposição, desde que seja responsável é fundamental na administração pública.
Segurança – A Operação Força Total, realizada pela Polícia Militar (PM), de Rondônia no início da semana teve a finalidade de fortalecer o enfrentamento à criminalidade e ampliar a segurança para a população. Realmente o policiamento ostensivo-preventivo deve –e precisa– ser solidificado, pois a violência e a criminalidade estão crescentes, as ações das facções criminosas ganham espaços a cada dia e o povo, além de indefeso, está amedrontado, acuado e até receoso no deslocamento de casa para o trabalho. A PM via Força Total mobilizou efetivos pelas ruas e avenidas de Porto Velho e teve o apoio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), pela Polícia Penal no combate e controle do crime organizado. A operação teve como objetivos retirar armas ilegais das ruas, combater o tráfico de drogas, desarticular redes criminosas e reforçar a tranquilidade social. O trabalho deve ser intensificado e permanente no centro, bairros e nos principais distritos, pois a situação de insegurança é crescente e assustadora.
Federal – Em entrevista ao jornal eletrônico Extra de Rondônia”, de Vilhena, do amigo Orlando Labajos, a ex-deputada federal e ex-presidente regional do PP, Jaqueline Cassol adiantou que deverá concorrer à Câmara Federal nas Eleições 2024, quando não estarão em disputa somente os cargos de prefeitos, vices e vereadores, porque que foram eleitos em 2024. Jaqueline argumentou, que a saída do PP, partido que ela presidiu no Estado, teve “origem distinta” da atribuída ao irmão Ivo, que ficou com o comando do partido, hoje presidido no Estado pela deputada federal Sílvia Cristina, mas sim, “por questões partidárias internas”. Ela não decidiu a qual partido estará se filiando para poder concorrer às eleições do próximo ano. Jaqueline é mais um nome expressivo na busca de uma das oito vagas à Câmara Federal, que promete ser das mais concorridas devido ao volume de pré-candidatos que já se manifestaram que estarão concorrendo.
Ji-Paraná – O segundo maior e mais importante município do Estado, Ji-Paraná, estará completando 48 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 22. O prefeito Affonso Cândido (PL) e sua equipe já divulgaram a programação alusiva à data com eventos de 17 a 23 deste mês com ações culturais, esportivas, sociais e ambientais. “É uma alegria imensa ver Ji-Paraná crescendo, avançando e comemorando mais um aniversário com o povo unido, celebrando nossas conquistas. Essa festa é do povo ji-paranaense”, disse o prefeito. Na segunda-feira (17) plantio de árvores na Avenida 6 de Maio, terça-feira atividades educativas na câmara de vereadores com debates entre alunos da rede municipal de ensino; quarta-feira entrega de 100 títulos definitivos de propriedade; quinta-feira, Feira de Adoção de Pets. Na sexta-feira tendo como local o Complexo Beira Rio Cultural apresentações de artistas locais e show gospel com a cantora Maria Marçal, às 19 e, no encerramento, domingo, pela manhã, o tradicional Pedal da Cidade; à tarde no Estádio Biancão o evento Estação da Alegria com atividades recreativas para crianças.
Respigo
É das mais justas a homenagem do Ministério Público (MP) de Rondônia, ao jornalista Montezuma Cruz. Ele receberá o tributo durante a solenidade dos vencedores do 14º concurso com o tema “Ministério Público de Rondônia em Defesa dos Direitos da Sociedade na Amazônia” +++ O evento ocorrerá no dia 26 próximo, às 19h, na sede do MP-RO em Porto Velho. Montezuma é companheiro de trabalho desde a “Folha de Londrina”, quando ele estava na sucursal de Campo Grande e o colunista na sucursal de Umuarama, na década de 70... +++ A expectativa da renovação na Assembleia Legislativa para o próximo ano estaria acima de 60%, no mínimo. Nas eleições de 2022, foi bem próxima dos 60% +++ Desde segunda-feira que está sendo realizada em Porto Velho a campanha de vacinação contra gripe. Nesta primeira fase estão sendo vacinados, prioritariamente, idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde, no prédio da Semusa na rua Campos Sales +++ Frase do saudoso ex-presidente do Uruguai que merece registro. “Nunca sinta vergonha de usar a mesma roupa, de não ter um grande celular ou de ter um carro velho, vergonha é fingir ser alguém que você não é”.
