Provas do Saero começam a ser aplicadas na rede de ensino em Rondônia

Publicada em 19/11/2025 às 15h50
O governo de Rondônia iniciou, na segunda-feira (17), a aplicação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero) 2025, que seguirá até dia 28 de novembro, de acordo com os agendamentos definidos. A avaliação em larga escala se tornou o principal instrumento para medir a aprendizagem dos estudantes da rede estadual e dos 52 municípios.
A prova, que avalia exclusivamente Língua Portuguesa e Matemática, envolve alunos do Ensino Fundamental e Médio e fornece informações para orientar políticas públicas, corrigir defasagens e definir a parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) repassada aos municípios, tributo estadual cuja distribuição considera indicadores de qualidade da educação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a avaliação é fundamental para orientar as decisões do estado e fortalecer a aprendizagem na rede pública. “O Saero é importante para promover a estruturação de políticas públicas, a colaboração entre os entes federativos e a melhoria contínua na educação do estado”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, chamou atenção para o trabalho que vem sendo feito nas escolas ao longo do ano. “O Saero é uma etapa de um processo maior, que envolve acompanhamento e intervenções que já vêm sendo executadas para fortalecer a aprendizagem dos estudantes”, frisou.
O gerente de Avaliações Educacionais e coordenador estadual do Saero, Kary Falcão, destacou que a taxa de participação é um dos indicadores centrais da avaliação. Segundo ele, pelo menos 80% dos estudantes precisam realizar as provas em cada ano escolar avaliado, já que esse índice reflete se o município desenvolve ações consistentes para garantir a permanência dos alunos e enfrentar a evasão. “Desde a primeira edição do Saero, em 2022, Rondônia evoluiu de 83% para 93% de participação. Hoje, já é possível encontrar escolas que alcançam 100% de presença durante os testes”, afirmou.8888
BASE DE INFORMAÇÃO
Criado em 2016 e restruturado em 2022, o Saero passou a ter um papel mais amplo dentro da rede pública. Com resultados divulgados anualmente, ele se tornou a principal base de informação utilizada pelas secretarias municipais e estadual para organizar planos de nivelamento, ajustar práticas pedagógicas e acompanhar a aprendizagem dos estudantes com mais precisão.
