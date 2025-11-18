Projetos selecionados no Concurso de Criação de Games 2025 são divulgados pelo governo de Rondônia

Publicada em 18/11/2025 às 16h35
O governo de Rondônia divulgou, no dia 14 de novembro, os vencedores do Concurso de Criação de Games 2025, iniciativa que mobiliza estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental na produção de jogos educativos vinculados ao projeto Rondônia Educacional na Era Digital. Realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (Gapi), em parceria com uma empresa que desenvolve soluções pedagógicas para a educação básica, utilizando a tecnologia como ferramenta para aprimorar o ensino e a aprendizagem. O concurso incentiva o protagonismo juvenil e evidencia como a tecnologia pode enriquecer o processo de aprendizagem.
O grande vencedor desta edição foi Adrian Guilherme dos Santos Abreu, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, no município de Ji-Paraná. O estudante desenvolveu o game “Planeta da Conscientização”, no qual o jogador assume o papel de um viajante do tempo que retorna ao ano de 2025 para ensinar boas práticas ambientais, como a correta separação de resíduos e a aplicação dos 3 R’s (princípios de Reduzir, Reutilizar e Reciclar, que formam a base de práticas de consumo responsável para minimizar o impacto ambiental). O estudante e a professora orientadora, Patrícia, receberam tablets, brindes e certificados, e a escola foi contemplada com o Troféu de Escola Vencedora do Concurso 2025.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso do estado com a educação tecnológica, alinhada às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação. “Rondônia avança quando une educação e tecnologia. O governo tem investido para oportunizar que nossos estudantes possam criar soluções e estar preparados para os desafios do futuro”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista, destacou o impacto positivo da ação na aprendizagem dos estudantes. “Os projetos apresentados revelam o potencial dos nossos alunos e reforçam a importância de investir em inovação nas escolas. Este concurso comprova que, com as ferramentas certas, nossos jovens aprendem de forma criativa e significativa.”
A especialista em Educação Tecnológica e autora da empresa de Tecnologia Educacional, Kellen Camargo, enfatizou o papel transformador da iniciativa. “O Concurso de Criação de Games materializa uma parceria que acredita no poder da tecnologia em sala de aula. Ao usar a programação para resolver problemas reais e desenvolver jogos com conteúdos de cidadania, os estudantes do 6º ano ampliam, desde cedo, não apenas habilidades técnicas, mas também um olhar crítico e proativo sobre o mundo.”
A gerente da Gapi, Paula Fernanda Benarrosh, evidenciou a relevância do concurso para o fortalecimento das práticas pedagógicas nas escolas estaduais. “Esta iniciativa tem impulsionado a interação curricular com foco no ensino de qualidade e excelência, estimulando a autonomia, a pesquisa e a prática investigativa dos estudantes do Ensino Fundamental do Estado de Rondônia. O concurso reforça o compromisso da gestão estadual em promover experiências inovadoras que ampliem as possibilidades de aprendizagem e desenvolvam competências essenciais para a formação integral dos estudantes.”
DESTAQUES
Além do campeão, outros 11 projetos se destacaram em diferentes regiões do estado, evidenciando a amplitude e o impacto do concurso.
Cacoal: a Escola Paulo Freire chamou atenção com o jogo “Cavaleiro Mágico”, que combina elementos de aventura com conteúdos de Geografia.
Cerejeiras: três produções foram reconhecidas, duas desenvolvidas pela Escola José Anchieta, abordando temas como citologia e recursos hídricos; e uma da Escola São Roque, com foco na preservação ambiental.
Ouro Preto do Oeste: o game “Salve o Mundo do Poluimento” se destacou pela abordagem direta e educativa sobre sustentabilidade.
Pimenta Bueno: a Escola Valdir Monfredinho teve cinco jogos premiados, contemplando uma diversidade temática que envolve Matemática, Ciências e Inclusão Social entre eles o sensível “Quiz Autismo”, que contribui para promover empatia e respeito.
São Francisco do Guaporé: o projeto “Kodu e a Jornada da Multiplicação” reforçou o ensino de Matemática de maneira lúdica, dinâmica e acessível aos estudantes.
